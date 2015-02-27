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في افتتاح الجولة 21 من دوري المحترفين.. "الباطن" يبتعد عن الخطر بثلاثية "الوحدة"

"فابيو" ينافس " قوميز" على صدارة الهدافين

ابتعد الباطن عن الخطر بعد أن تغلب على الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الباطن بثلاثة أهداف دون رد سجلها عبدالمجيد عبيد في الدقيقة 37 والمحترف فابيو إبرو هدفين في الدقائق 58 و84 (بلغ الهدف 14 في الدوري).

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الباطن للنقطة رقم 27 متساوياً مع فريق الوحدة الذي يملك نفس الرصيد من النقاط .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في افتتاح الجولة 21 من دوري المحترفين.. "الباطن" يبتعد عن الخطر بثلاثية "الوحدة"
سبق

ابتعد الباطن عن الخطر بعد أن تغلب على الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الباطن بثلاثة أهداف دون رد سجلها عبدالمجيد عبيد في الدقيقة 37 والمحترف فابيو إبرو هدفين في الدقائق 58 و84 (بلغ الهدف 14 في الدوري).

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الباطن للنقطة رقم 27 متساوياً مع فريق الوحدة الذي يملك نفس الرصيد من النقاط .

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
06:21 PM

في افتتاح الجولة 21 من دوري المحترفين.. "الباطن" يبتعد عن الخطر بثلاثية "الوحدة"

"فابيو" ينافس " قوميز" على صدارة الهدافين

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محمد السيّد - الرياض
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ابتعد الباطن عن الخطر بعد أن تغلب على الوحدة في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الباطن بثلاثة أهداف دون رد سجلها عبدالمجيد عبيد في الدقيقة 37 والمحترف فابيو إبرو هدفين في الدقائق 58 و84 (بلغ الهدف 14 في الدوري).

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الباطن للنقطة رقم 27 متساوياً مع فريق الوحدة الذي يملك نفس الرصيد من النقاط .

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