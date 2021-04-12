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برعاية "سبق" إعلاميًّا.. ملتقى ريادة الأعمال الرقمية ينطلق افتراضيًّا الخميس القادم

تنظمه كليات الخليج بحفر الباطن عبر ذراعها الاستشارية والتدريبية "أكاديمية بناء"

ينطلق يوم الخميس 15 إبريل، الموافق الثالث من شهر رمضان، ملتقى ريادة الأعمال الرقمية الأول 2021 افتراضيًّا، الذي تنظمه كليات الخليج في محافظة حفر الباطن عبر ذراعها الاستشارية والتدريبية "أكاديمية بناء"، بالتعاون مع عيادات الأعمال BusClinic ، وبمشاركة من مركز دلني للأعمال Dulani ، وبرعاية إعلامية من صحيفة "سبق" الإلكترونية، وبإشراف من نادي ريادة الأعمال والابتكار في الكليات.

وفي التفاصيل، يهدف الملتقى الافتراضي لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة ببناء منظومة ريادة الأعمال الرقمية، وسبل خلق أنشطة اقتصادية جديدة، وكذلك كيفية التعامل مع التحديات التي يواجهها رواد الأعمال.

وأوضح عميد كليات الخليج، الدكتور محمد بن ظافر الدوسري، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار في مواجهة التحديات والمخاطر، ونشر ثقافة المشاريع الريادية النوعية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

ويسعى "ملتقى ريادة الأعمال الرقمية" إلى جمع صناع القرار من الجهات الحكومية والمؤسسية، وخبراء الابتكار من المؤسسات التعليمية والممارسين من الشركات الريادية؛ لتوفير قناة اتصال فعّالة، تساهم في إثراء النقاش، وتبادل الآراء بشأن الأنماط والقوى الفاعلة في مجال الابتكار وريادة الأعمال التي لها علاقة بالتنافسية الوطنية والتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تكون هوية الملتقى الأول لريادة الأعمال الرقمية "نقل التقنية والابتكار وريادة الأعمال في ظل التحول الرقمي لدعم الاقتصاد الرقمي".

وسيركز الملتقى على محاور عدة، منها:

• الاتجاهات الحديثة في ريادة الأعمال الرقمية ضمن رؤية السعودية 2030.

• أهمية رأس المال البشري في التقنية والابتكار وريادة الأعمال.

• تطوير منظومة الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، وترخيص التقنية، وتطوير التقنية وريادة الأعمال (التشريعات، الأنظمة والدعم اللوجستي) ضمن رؤية السعودية 2030.

• الفرص والتحديات التي تواجه ريادة الأعمال في ظل متطلبات التحول الرقمي للمملكة.

• التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي لمنظمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومساهمتها في الاقتصاد الرقمي السعودي.

• استراتيجيات ومتطلبات نجاح ريادة الأعمال الرقمية، وتحقيق مزايا تنافسية.

ويشارك في الملتقى عدد من القياديين والأساتذة الجامعيين في ريادة الأعمال الرقمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية "سبق" إعلاميًّا.. ملتقى ريادة الأعمال الرقمية ينطلق افتراضيًّا الخميس القادم
سبق

ينطلق يوم الخميس 15 إبريل، الموافق الثالث من شهر رمضان، ملتقى ريادة الأعمال الرقمية الأول 2021 افتراضيًّا، الذي تنظمه كليات الخليج في محافظة حفر الباطن عبر ذراعها الاستشارية والتدريبية "أكاديمية بناء"، بالتعاون مع عيادات الأعمال BusClinic ، وبمشاركة من مركز دلني للأعمال Dulani ، وبرعاية إعلامية من صحيفة "سبق" الإلكترونية، وبإشراف من نادي ريادة الأعمال والابتكار في الكليات.

وفي التفاصيل، يهدف الملتقى الافتراضي لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة ببناء منظومة ريادة الأعمال الرقمية، وسبل خلق أنشطة اقتصادية جديدة، وكذلك كيفية التعامل مع التحديات التي يواجهها رواد الأعمال.

وأوضح عميد كليات الخليج، الدكتور محمد بن ظافر الدوسري، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار في مواجهة التحديات والمخاطر، ونشر ثقافة المشاريع الريادية النوعية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

ويسعى "ملتقى ريادة الأعمال الرقمية" إلى جمع صناع القرار من الجهات الحكومية والمؤسسية، وخبراء الابتكار من المؤسسات التعليمية والممارسين من الشركات الريادية؛ لتوفير قناة اتصال فعّالة، تساهم في إثراء النقاش، وتبادل الآراء بشأن الأنماط والقوى الفاعلة في مجال الابتكار وريادة الأعمال التي لها علاقة بالتنافسية الوطنية والتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تكون هوية الملتقى الأول لريادة الأعمال الرقمية "نقل التقنية والابتكار وريادة الأعمال في ظل التحول الرقمي لدعم الاقتصاد الرقمي".

وسيركز الملتقى على محاور عدة، منها:

• الاتجاهات الحديثة في ريادة الأعمال الرقمية ضمن رؤية السعودية 2030.

• أهمية رأس المال البشري في التقنية والابتكار وريادة الأعمال.

• تطوير منظومة الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، وترخيص التقنية، وتطوير التقنية وريادة الأعمال (التشريعات، الأنظمة والدعم اللوجستي) ضمن رؤية السعودية 2030.

• الفرص والتحديات التي تواجه ريادة الأعمال في ظل متطلبات التحول الرقمي للمملكة.

• التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي لمنظمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومساهمتها في الاقتصاد الرقمي السعودي.

• استراتيجيات ومتطلبات نجاح ريادة الأعمال الرقمية، وتحقيق مزايا تنافسية.

ويشارك في الملتقى عدد من القياديين والأساتذة الجامعيين في ريادة الأعمال الرقمية.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
08:38 PM

برعاية "سبق" إعلاميًّا.. ملتقى ريادة الأعمال الرقمية ينطلق افتراضيًّا الخميس القادم

تنظمه كليات الخليج بحفر الباطن عبر ذراعها الاستشارية والتدريبية "أكاديمية بناء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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ينطلق يوم الخميس 15 إبريل، الموافق الثالث من شهر رمضان، ملتقى ريادة الأعمال الرقمية الأول 2021 افتراضيًّا، الذي تنظمه كليات الخليج في محافظة حفر الباطن عبر ذراعها الاستشارية والتدريبية "أكاديمية بناء"، بالتعاون مع عيادات الأعمال BusClinic ، وبمشاركة من مركز دلني للأعمال Dulani ، وبرعاية إعلامية من صحيفة "سبق" الإلكترونية، وبإشراف من نادي ريادة الأعمال والابتكار في الكليات.

وفي التفاصيل، يهدف الملتقى الافتراضي لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة ببناء منظومة ريادة الأعمال الرقمية، وسبل خلق أنشطة اقتصادية جديدة، وكذلك كيفية التعامل مع التحديات التي يواجهها رواد الأعمال.

وأوضح عميد كليات الخليج، الدكتور محمد بن ظافر الدوسري، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار في مواجهة التحديات والمخاطر، ونشر ثقافة المشاريع الريادية النوعية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

ويسعى "ملتقى ريادة الأعمال الرقمية" إلى جمع صناع القرار من الجهات الحكومية والمؤسسية، وخبراء الابتكار من المؤسسات التعليمية والممارسين من الشركات الريادية؛ لتوفير قناة اتصال فعّالة، تساهم في إثراء النقاش، وتبادل الآراء بشأن الأنماط والقوى الفاعلة في مجال الابتكار وريادة الأعمال التي لها علاقة بالتنافسية الوطنية والتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تكون هوية الملتقى الأول لريادة الأعمال الرقمية "نقل التقنية والابتكار وريادة الأعمال في ظل التحول الرقمي لدعم الاقتصاد الرقمي".

وسيركز الملتقى على محاور عدة، منها:

• الاتجاهات الحديثة في ريادة الأعمال الرقمية ضمن رؤية السعودية 2030.

• أهمية رأس المال البشري في التقنية والابتكار وريادة الأعمال.

• تطوير منظومة الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، وترخيص التقنية، وتطوير التقنية وريادة الأعمال (التشريعات، الأنظمة والدعم اللوجستي) ضمن رؤية السعودية 2030.

• الفرص والتحديات التي تواجه ريادة الأعمال في ظل متطلبات التحول الرقمي للمملكة.

• التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي لمنظمات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومساهمتها في الاقتصاد الرقمي السعودي.

• استراتيجيات ومتطلبات نجاح ريادة الأعمال الرقمية، وتحقيق مزايا تنافسية.

ويشارك في الملتقى عدد من القياديين والأساتذة الجامعيين في ريادة الأعمال الرقمية.

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