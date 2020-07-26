صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى الفيديو الذي يظهر فيه شخص يسيء لعلم المملكة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تحديد هويته وهو (مواطن بالعقد الرابع من العمر)، واتضح أنه يعاني اعتلالات نفسية، وتم تسليمه من قِبل ذويه، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.

شرطة حائل: الشخص الذي ظهر في مقطع وهو يسيء لعلم المملكة يعاني اعتلالات نفسية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-26 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى الفيديو الذي يظهر فيه شخص يسيء لعلم المملكة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تحديد هويته وهو (مواطن بالعقد الرابع من العمر)، واتضح أنه يعاني اعتلالات نفسية، وتم تسليمه من قِبل ذويه، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 01:15 AM

شرطة حائل: الشخص الذي ظهر في مقطع وهو يسيء لعلم المملكة يعاني اعتلالات نفسية قالت تم تسليمه من قِبل ذويه وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى الفيديو الذي يظهر فيه شخص يسيء لعلم المملكة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تحديد هويته وهو (مواطن بالعقد الرابع من العمر)، واتضح أنه يعاني اعتلالات نفسية، وتم تسليمه من قِبل ذويه، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص.