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Tweeplers: وسم #عبدالعزيز_الفغم يتصدّر "تويتر" عالمياً

جرى تداوله في أكثر من مليون و250 ألف تغريدة بالسعودية وحدها

أشار موقع Tweeplers المختص بمتابعة الوسوم التي تتصدّر موقع "تويتر"، إلى أن وسم "عبد العزيز الفغم" هو الأكثر تداولاً على مستوى العالم حاليا (10:00 بتوقيت جرينتش).

وكشفت الإحصائيات أن هذا الوسم جرى تداوله في أكثر من مليون و250 ألف تغريدة بالمملكة العربية السعودية وحدها وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، قد صرح بأنه في مساء يوم أمس السبت، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم؛ في زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي؛ بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يُدعى/ ممدوح بن مشعل آل علي؛ وفي أثناء الحديث تَطَوّر النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم)؛ و(ممدوح آل علي)؛ فخرج الأخير من المنزل، وعاد بحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء/ عبدالعزيز الفغم؛ رحمه الله؛ ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وتابع: عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تَحَصّن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام؛ الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيّد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن واستشهاد اللواء/ عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى من جرّاء إصابته من رصاص الجاني وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي؛ سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجوديْن بالمنزل، كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي من قِبَل الجاني، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

عبدالعزيز الفغم عبدالعزيز الفغم في ذمة الله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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Tweeplers: وسم #عبدالعزيز_الفغم يتصدّر "تويتر" عالمياً
سبق

أشار موقع Tweeplers المختص بمتابعة الوسوم التي تتصدّر موقع "تويتر"، إلى أن وسم "عبد العزيز الفغم" هو الأكثر تداولاً على مستوى العالم حاليا (10:00 بتوقيت جرينتش).

وكشفت الإحصائيات أن هذا الوسم جرى تداوله في أكثر من مليون و250 ألف تغريدة بالمملكة العربية السعودية وحدها وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، قد صرح بأنه في مساء يوم أمس السبت، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم؛ في زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي؛ بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يُدعى/ ممدوح بن مشعل آل علي؛ وفي أثناء الحديث تَطَوّر النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم)؛ و(ممدوح آل علي)؛ فخرج الأخير من المنزل، وعاد بحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء/ عبدالعزيز الفغم؛ رحمه الله؛ ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وتابع: عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تَحَصّن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام؛ الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيّد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن واستشهاد اللواء/ عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى من جرّاء إصابته من رصاص الجاني وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي؛ سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجوديْن بالمنزل، كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي من قِبَل الجاني، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
01:57 PM

Tweeplers: وسم #عبدالعزيز_الفغم يتصدّر "تويتر" عالمياً

جرى تداوله في أكثر من مليون و250 ألف تغريدة بالسعودية وحدها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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20,170

أشار موقع Tweeplers المختص بمتابعة الوسوم التي تتصدّر موقع "تويتر"، إلى أن وسم "عبد العزيز الفغم" هو الأكثر تداولاً على مستوى العالم حاليا (10:00 بتوقيت جرينتش).

وكشفت الإحصائيات أن هذا الوسم جرى تداوله في أكثر من مليون و250 ألف تغريدة بالمملكة العربية السعودية وحدها وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، قد صرح بأنه في مساء يوم أمس السبت، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم؛ في زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي؛ بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يُدعى/ ممدوح بن مشعل آل علي؛ وفي أثناء الحديث تَطَوّر النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم)؛ و(ممدوح آل علي)؛ فخرج الأخير من المنزل، وعاد بحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء/ عبدالعزيز الفغم؛ رحمه الله؛ ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وتابع: عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تَحَصّن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضاً الاستسلام؛ الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيّد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن واستشهاد اللواء/ عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى من جرّاء إصابته من رصاص الجاني وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي؛ سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجوديْن بالمنزل، كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب إطلاق النار العشوائي من قِبَل الجاني، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

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