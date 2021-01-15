"إصابات كورونا".. 9436 في بولندا و10854 بالتشيك و3525 برومانيا و1926 بهنغاريا و2923 في سلوفاكيا

سجلت الصحة البولندية في بيان لها، 9436 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 1414362 إصابةً، و381 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 32456 حالةً.



وفي التشيك أشارت وزارة الصحة في بيان لها إلى تسجيل 10854 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجماليها 866522 إصابةً، و82 حالة وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 13856 حالةً.



كما سجلت السلطات الصحية في رومانيا 3525 إصابةً ليبلغ إجماليها 648917 إصابةً، و66 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 17035 حالةً.



وفي هنغاريا سجلت وزارة الصحة 1926 إصابة جديدة بكوفيد 19 ليبلغ الإجمالي 347636 إصابةً، و118 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 11066 حالةً.



وسجلت الصحة السلوفاكية خلال الساعات الـ24 الماضية 2923 إصابةً جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا 217928، و79 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجماليها 3260 حالةً.