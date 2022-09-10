"ماكرون": على أوروبا أن تكون أكثر حزمًا تجاه تصعيد "أردوغان" شرق المتوسط

عبّر عن تضامنه مع اليونان: الخطوط الحمراء واضحة وعلى تركيا أن توضح نواياها

عبّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، عن تضامنه مع اليونان؛ مؤكدًا أنه "سيسعى لاعتماد موقف أوروبي موحد تجاه التصعيد التركي في شرق المتوسط".

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي قبيل قمة مجموعة دول المتوسط الأوروبية: إن هناك ضرورة لموقف أوروبي في مواجهة التصعيد التركي في شرق المتوسط؛ مطالبًا قادة أوروبا بأن يكونوا أكثر حزمًا تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف الرئيس الفرنسي -بحسب "سكاي نيوز عربية": "نريد تجنب أي تصعيد في أزمة شرق المتوسط؛ لكن على تركيا أن توضح نواياها".

وطالَبَ ماكرون، تركيا باحترام السيادة الأوربية والقانون الدولي؛ مشددًا على أن "الخطوط الحمراء واضحة وعلى تركيا أن توضح خياراتها".

ويأتي حديث ماكرون قبيل القمة التي تستضيفها جزيرة كورسيكا الفرنسية، والتي يُتوقع أن تهيمن عليها الخلافات في منطقة شرقي المتوسط، بين اليونان وتركيا.

وتوترت العلاقات بشدة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب عدد من القضايا، منها التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط؛ حيث توجد خلافات بين أنقرة من جهة وقبرص واليونان العضوين في الاتحاد من جهة أخرى.