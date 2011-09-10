"علي" ينير منزل "آل صمان"

رُزق حسين محمد صمان، أحد منسوبي وزارة الصحة، أمس، بمولود، اتفق وحرمه على تسميته "علي"؛ سائلين الله أن يجعله من مواليد السعادة ومن حفظة كتابه، وينبته نباتًا حسنًا.