النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الشرطة اعتقلت الجاني وتحقِّق معه لقيادته سيارة وهو يعاني من إعاقة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأُصيب ستة آخرون، بدهس سيارة مجموعة من المشاة في مدينة سان دييغو الأمريكية، وفقًا لقائد الإطفاء كولين ستويل.

وتفصيلاً، قال ديفيد نيسليت، قائد شرطة سان دييغو، في مؤتمر صحفي: إن سائق السيارة البالغ من العمر 71 عامًا كان متعاونًا، وحاول تقديم المساعدة، ولم يحاول الفرار. مشيرًا إلى أنه تم اعتقال الرجل، ويتم التحقيق معه بسبب قيادته السيارة وهو يعاني من إعاقة، حسب "روسيا اليوم".

وأوضح نيسليت أن الحادث وقع في نفق بوسط المدينة حيث كان العديد من الأشخاص يبحثون عن مأوى من المطر.

وبحسب شبكة الـCNN، كانت هناك خيام عدة في موقع الحادث؛ وهو ما يشير إلى أن مشردين يعيشون داخل النفق.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"
سبق

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأُصيب ستة آخرون، بدهس سيارة مجموعة من المشاة في مدينة سان دييغو الأمريكية، وفقًا لقائد الإطفاء كولين ستويل.

وتفصيلاً، قال ديفيد نيسليت، قائد شرطة سان دييغو، في مؤتمر صحفي: إن سائق السيارة البالغ من العمر 71 عامًا كان متعاونًا، وحاول تقديم المساعدة، ولم يحاول الفرار. مشيرًا إلى أنه تم اعتقال الرجل، ويتم التحقيق معه بسبب قيادته السيارة وهو يعاني من إعاقة، حسب "روسيا اليوم".

وأوضح نيسليت أن الحادث وقع في نفق بوسط المدينة حيث كان العديد من الأشخاص يبحثون عن مأوى من المطر.

وبحسب شبكة الـCNN، كانت هناك خيام عدة في موقع الحادث؛ وهو ما يشير إلى أن مشردين يعيشون داخل النفق.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
11:16 PM

الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص دهسًا في نفق بـ "سان دييغو"

الشرطة اعتقلت الجاني وتحقِّق معه لقيادته سيارة وهو يعاني من إعاقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
514

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأُصيب ستة آخرون، بدهس سيارة مجموعة من المشاة في مدينة سان دييغو الأمريكية، وفقًا لقائد الإطفاء كولين ستويل.

وتفصيلاً، قال ديفيد نيسليت، قائد شرطة سان دييغو، في مؤتمر صحفي: إن سائق السيارة البالغ من العمر 71 عامًا كان متعاونًا، وحاول تقديم المساعدة، ولم يحاول الفرار. مشيرًا إلى أنه تم اعتقال الرجل، ويتم التحقيق معه بسبب قيادته السيارة وهو يعاني من إعاقة، حسب "روسيا اليوم".

وأوضح نيسليت أن الحادث وقع في نفق بوسط المدينة حيث كان العديد من الأشخاص يبحثون عن مأوى من المطر.

وبحسب شبكة الـCNN، كانت هناك خيام عدة في موقع الحادث؛ وهو ما يشير إلى أن مشردين يعيشون داخل النفق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,103
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,249
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,064
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,421

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة