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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

الحالة تبدأ من الثالثة من صباح الغد وتستمر 12 ساعة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا اليوم من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: الجموم، والكامل، وتربة، وجدة، وخليص، ورابغ.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة من صباح غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء.

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا اليوم من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: الجموم، والكامل، وتربة، وجدة، وخليص، ورابغ.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة من صباح غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
11:20 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

الحالة تبدأ من الثالثة من صباح الغد وتستمر 12 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا اليوم من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات: الجموم، والكامل، وتربة، وجدة، وخليص، ورابغ.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة من صباح غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء.

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