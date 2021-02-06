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"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 283 خلال الـ24 ساعة الماضية

بلديات الطائف تضبط 112 مخالفة وتغلق 77 منشأة بعد 2200 جولة رقابية

عقب القرارات والإجراءات الاحترازية الأخيرة ضد "كورونا"

نفّذت أمانة محافظة الطائف، عن طريق بلدياتها الفرعية والمرتبطة، 2200 جولة رقابية على المحلات والأنشطة التجارية المتنوعة، خلال الثلاثة أيام الماضية؛ ابتداءً من صدور الإجراءات الاحترازية الجديدة والمتخذة مؤخرًا؛ وتحديدًا من بداية يوم الخميس الماضي.

وذكرت معلومات لـ"سبق" أن المخالفات التي تم رصدها من خلال تلك الجولات، 112 مخالفة، تنوعت من حيث عدم الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تم إغلاق 77 منشأة تجارية ثبتت بحقها المخالفات المنصوص عليها.

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بلديات الطائف تضبط 112 مخالفة وتغلق 77 منشأة بعد 2200 جولة رقابية
سبق

نفّذت أمانة محافظة الطائف، عن طريق بلدياتها الفرعية والمرتبطة، 2200 جولة رقابية على المحلات والأنشطة التجارية المتنوعة، خلال الثلاثة أيام الماضية؛ ابتداءً من صدور الإجراءات الاحترازية الجديدة والمتخذة مؤخرًا؛ وتحديدًا من بداية يوم الخميس الماضي.

وذكرت معلومات لـ"سبق" أن المخالفات التي تم رصدها من خلال تلك الجولات، 112 مخالفة، تنوعت من حيث عدم الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تم إغلاق 77 منشأة تجارية ثبتت بحقها المخالفات المنصوص عليها.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
06:45 PM

بلديات الطائف تضبط 112 مخالفة وتغلق 77 منشأة بعد 2200 جولة رقابية

عقب القرارات والإجراءات الاحترازية الأخيرة ضد "كورونا"

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فهد العتيبي - الطائف
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نفّذت أمانة محافظة الطائف، عن طريق بلدياتها الفرعية والمرتبطة، 2200 جولة رقابية على المحلات والأنشطة التجارية المتنوعة، خلال الثلاثة أيام الماضية؛ ابتداءً من صدور الإجراءات الاحترازية الجديدة والمتخذة مؤخرًا؛ وتحديدًا من بداية يوم الخميس الماضي.

وذكرت معلومات لـ"سبق" أن المخالفات التي تم رصدها من خلال تلك الجولات، 112 مخالفة، تنوعت من حيث عدم الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تم إغلاق 77 منشأة تجارية ثبتت بحقها المخالفات المنصوص عليها.

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