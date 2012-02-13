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الأسبوع في 10 صور: طبول الحرب تدق في أوروبا.. وملكة بريطانيا تحتفل باليوبيل البلاتيني

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. تصاعدت الأزمة الأوكرانية منذرة بحرب وشيكة مع إبلاغ عدد من الدول رعاياها بسرعة مغادرة البلد الأوروبي، فيما تحتفل ملكة بريطانيا باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش. والمزيد تجدونه في الصور.


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الأسبوع في 10 صور: طبول الحرب تدق في أوروبا.. وملكة بريطانيا تحتفل باليوبيل البلاتيني
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. تصاعدت الأزمة الأوكرانية منذرة بحرب وشيكة مع إبلاغ عدد من الدول رعاياها بسرعة مغادرة البلد الأوروبي، فيما تحتفل ملكة بريطانيا باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش. والمزيد تجدونه في الصور.


من بعيد لبعيد.. الرئيسان الروسي والفرنسي يجريان محادثات معقدة حول الأزمة الأوكرانية في موسكو



75 عامًا من الملكة.. إليزابيث الثانية تحتفل باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش البريطاني



إعصار باتسيراي يتسبب في أضرار كبيرة لمنازل على شاطئ في مدغشقر



شباب إندونيسي يحاول السيطرة على بقرتين في سباق أبقار تقليدي في حقل أرز في منطقة تاناه داتار الإندونيسية



جماهير غفيرة تحيط بحافلة المنتخب السنغالي لكرة القدم في داكار بعد فوزهم بالكأس الإفريقية لأول مرة في تاريخهم



ليس مشهدًا من السبعينات.. سيارة قديمة الطراز تمر بجوار موجة تتحطم على الكورنيش في العاصمة الكوبية هافانا



ثورة جديدة.. بركان جبل إتنا يثور في إيطاليا



مناورة بريطانية فرنسية إستونية على الحدود الروسية الإستونية.. والثلوج تراقب عن كثب



هل اقتربت الحرب؟.. قناصة ألمان يستعرضون في ظل التوتر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية



احتراق ثمار البرتقال على الأغصان في حريق دمر العديد من المنازل في ويتير بولاية كاليفورنيا الأمريكية





13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
02:00 AM

الأسبوع في 10 صور: طبول الحرب تدق في أوروبا.. وملكة بريطانيا تحتفل باليوبيل البلاتيني

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ياسر نجدي - الرياض
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1,102

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. تصاعدت الأزمة الأوكرانية منذرة بحرب وشيكة مع إبلاغ عدد من الدول رعاياها بسرعة مغادرة البلد الأوروبي، فيما تحتفل ملكة بريطانيا باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش. والمزيد تجدونه في الصور.


من بعيد لبعيد.. الرئيسان الروسي والفرنسي يجريان محادثات معقدة حول الأزمة الأوكرانية في موسكو



75 عامًا من الملكة.. إليزابيث الثانية تحتفل باليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش البريطاني



إعصار باتسيراي يتسبب في أضرار كبيرة لمنازل على شاطئ في مدغشقر



شباب إندونيسي يحاول السيطرة على بقرتين في سباق أبقار تقليدي في حقل أرز في منطقة تاناه داتار الإندونيسية



جماهير غفيرة تحيط بحافلة المنتخب السنغالي لكرة القدم في داكار بعد فوزهم بالكأس الإفريقية لأول مرة في تاريخهم



ليس مشهدًا من السبعينات.. سيارة قديمة الطراز تمر بجوار موجة تتحطم على الكورنيش في العاصمة الكوبية هافانا



ثورة جديدة.. بركان جبل إتنا يثور في إيطاليا



مناورة بريطانية فرنسية إستونية على الحدود الروسية الإستونية.. والثلوج تراقب عن كثب



هل اقتربت الحرب؟.. قناصة ألمان يستعرضون في ظل التوتر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية



احتراق ثمار البرتقال على الأغصان في حريق دمر العديد من المنازل في ويتير بولاية كاليفورنيا الأمريكية





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200 مليار دولار ..

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