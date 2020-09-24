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مصر تحذر من اقتراب الفيضان وتدعو المواطنين لاتخاذ ما يلزم

طالبت بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو نقل أي متعلقات وأغراض

قامت مدينة ومركز القناطر الخيرية في القليوبية بمصر، بإرسال تحذيرات عاجلة للمواطنين منتفعي أراضي طرح النهر بسبب الفيضان.
طالبت "بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو نقل أي متعلقات وأغراض من الحظائر أو المخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة على أراضي طرح النهر، تحسبًا لارتفاع منسوب المياه مع بدء موسم الفيضان للعام الحالي حرصًا على الأرواح والممتلكات".

وفى مدينة بنها، "أهاب علي عبد الستار، رئيس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المواطنين قاطني الجزر وأراضي طرح النهر واتخاذ ما يلزم من نقل أي متعلقات أو أغراض خاصة بهم من المنازل والحظائر والمخازن الواقعة في هذه الأماكن تحسبًا من ارتفاع منسوب المياه".

ووفق روسيا اليوم كان عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أجرى جولة لتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل بنطاق المحافظة بقرى كفر الجزار وبطا وطحلة، وذلك لطمأنة المواطنين الذين يمتلكون أراضٍ زراعية في تلك المناطق من تداعيات الفيضانات المحتمل وقوعها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن "المحافظة اتخذت جميع التدابير والإجراءات الاستباقية لحمايتهم قبل حدوث الأزمة لا قدر الله".

مصر الفيضان

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مصر تحذر من اقتراب الفيضان وتدعو المواطنين لاتخاذ ما يلزم
سبق

قامت مدينة ومركز القناطر الخيرية في القليوبية بمصر، بإرسال تحذيرات عاجلة للمواطنين منتفعي أراضي طرح النهر بسبب الفيضان.
طالبت "بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو نقل أي متعلقات وأغراض من الحظائر أو المخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة على أراضي طرح النهر، تحسبًا لارتفاع منسوب المياه مع بدء موسم الفيضان للعام الحالي حرصًا على الأرواح والممتلكات".

وفى مدينة بنها، "أهاب علي عبد الستار، رئيس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المواطنين قاطني الجزر وأراضي طرح النهر واتخاذ ما يلزم من نقل أي متعلقات أو أغراض خاصة بهم من المنازل والحظائر والمخازن الواقعة في هذه الأماكن تحسبًا من ارتفاع منسوب المياه".

ووفق روسيا اليوم كان عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أجرى جولة لتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل بنطاق المحافظة بقرى كفر الجزار وبطا وطحلة، وذلك لطمأنة المواطنين الذين يمتلكون أراضٍ زراعية في تلك المناطق من تداعيات الفيضانات المحتمل وقوعها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن "المحافظة اتخذت جميع التدابير والإجراءات الاستباقية لحمايتهم قبل حدوث الأزمة لا قدر الله".

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
02:25 PM

مصر تحذر من اقتراب الفيضان وتدعو المواطنين لاتخاذ ما يلزم

طالبت بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو نقل أي متعلقات وأغراض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,219

قامت مدينة ومركز القناطر الخيرية في القليوبية بمصر، بإرسال تحذيرات عاجلة للمواطنين منتفعي أراضي طرح النهر بسبب الفيضان.
طالبت "بضرورة اتخاذ ما يلزم نحو نقل أي متعلقات وأغراض من الحظائر أو المخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية الواقعة على أراضي طرح النهر، تحسبًا لارتفاع منسوب المياه مع بدء موسم الفيضان للعام الحالي حرصًا على الأرواح والممتلكات".

وفى مدينة بنها، "أهاب علي عبد الستار، رئيس المدينة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المواطنين قاطني الجزر وأراضي طرح النهر واتخاذ ما يلزم من نقل أي متعلقات أو أغراض خاصة بهم من المنازل والحظائر والمخازن الواقعة في هذه الأماكن تحسبًا من ارتفاع منسوب المياه".

ووفق روسيا اليوم كان عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أجرى جولة لتفقد الجزر والأماكن المنخفضة على نهر النيل بنطاق المحافظة بقرى كفر الجزار وبطا وطحلة، وذلك لطمأنة المواطنين الذين يمتلكون أراضٍ زراعية في تلك المناطق من تداعيات الفيضانات المحتمل وقوعها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن "المحافظة اتخذت جميع التدابير والإجراءات الاستباقية لحمايتهم قبل حدوث الأزمة لا قدر الله".

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