البرازيل تسجّل 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بفيروس كورونا
خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، تسجيلها 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبّب لعدوى "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز حتى الآن الـ 18.513 مليون حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 515985.
البرازيل تسجّل 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-30
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، تسجيلها 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبّب لعدوى "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز حتى الآن الـ 18.513 مليون حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 515985.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
08:20 AM
البرازيل تسجّل 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بفيروس كورونا
خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، تسجيلها 64903 إصابات و1893 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبّب لعدوى "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس تجاوز حتى الآن الـ 18.513 مليون حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 515985.