النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بقيمة سوقية نصف مليار ريال.. اتفاقية لاندماج 4 شركات للاستزراع المائي

أول اندماج في القطاع.. يحقق مستهدفات الوزارة ورؤية 2030 في رفع الإنتاجية

بارك وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، أول اندماج في قطاع الاستزراع المائي بين أربع شركات شملت "قطاع الاستزراع المائي بشركة جازاد كو"، و"أسماك تبوك"، و"الشرق للاستزراع المائي"، و"ثروات البحار" تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة، بقيمة سوقية تبلغ 500 مليون ريال.

وأكد المهندس "الفضلي" أن هذا الاندماج سيسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة في رفع إنتاجية الاستزراع المائي المحلي، موضحاً أن المرحلة الثانية ستشهد اندماج عدد من الشركات المحلية والعالمية في القطاع.

وأضاف "الفضلي" أن الاستزراع المائي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، مبيناً أن هذا الجهد تحقق برعاية الوزارة وبدعم وتمكين من صندوقي التنمية الزراعية والصناعية، ورغبة جادة من الصناديق الحكومية وشبة الحكومية للدخول في هذا المجال الذي أصبح سوقاً واعدة أمام المستثمرين.

وشهد الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة اليوم، توقيع اتفاقية الاندماج بين الشركات، واستعراض مراحل إنتاج "شركة الاستزراع المتقدمة" والذي سيبدأ إنتاجها المتوقع بـ 60.000 طن متري في المرحلة الأولى، وسيتضاعف إلى 120.000 طن متري في المرحلة الثانية، حيث تستهدف الشركة الوصول إلى 300.000 طن متري بحلول 2035م.

وستسهم الشركة الجديدة في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" في قطاع الاستزراع المائي، ومشاركة موارد البحر الأحمر مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم تحقيقاً لأهداف الأمن الغذائي في المملكة، وذلك من خلال أنظمة الإنتاج المبتكرة والمستدامة، لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجالات استزراع الأسماك والروبيان من خلال تشغيل مزارع متكاملة وفق أحدث الأنظمة والتقنيات.

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي قطاع الاستزراع المائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بقيمة سوقية نصف مليار ريال.. اتفاقية لاندماج 4 شركات للاستزراع المائي
سبق

بارك وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، أول اندماج في قطاع الاستزراع المائي بين أربع شركات شملت "قطاع الاستزراع المائي بشركة جازاد كو"، و"أسماك تبوك"، و"الشرق للاستزراع المائي"، و"ثروات البحار" تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة، بقيمة سوقية تبلغ 500 مليون ريال.

وأكد المهندس "الفضلي" أن هذا الاندماج سيسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة في رفع إنتاجية الاستزراع المائي المحلي، موضحاً أن المرحلة الثانية ستشهد اندماج عدد من الشركات المحلية والعالمية في القطاع.

وأضاف "الفضلي" أن الاستزراع المائي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، مبيناً أن هذا الجهد تحقق برعاية الوزارة وبدعم وتمكين من صندوقي التنمية الزراعية والصناعية، ورغبة جادة من الصناديق الحكومية وشبة الحكومية للدخول في هذا المجال الذي أصبح سوقاً واعدة أمام المستثمرين.

وشهد الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة اليوم، توقيع اتفاقية الاندماج بين الشركات، واستعراض مراحل إنتاج "شركة الاستزراع المتقدمة" والذي سيبدأ إنتاجها المتوقع بـ 60.000 طن متري في المرحلة الأولى، وسيتضاعف إلى 120.000 طن متري في المرحلة الثانية، حيث تستهدف الشركة الوصول إلى 300.000 طن متري بحلول 2035م.

وستسهم الشركة الجديدة في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" في قطاع الاستزراع المائي، ومشاركة موارد البحر الأحمر مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم تحقيقاً لأهداف الأمن الغذائي في المملكة، وذلك من خلال أنظمة الإنتاج المبتكرة والمستدامة، لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجالات استزراع الأسماك والروبيان من خلال تشغيل مزارع متكاملة وفق أحدث الأنظمة والتقنيات.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
12:17 PM

بقيمة سوقية نصف مليار ريال.. اتفاقية لاندماج 4 شركات للاستزراع المائي

أول اندماج في القطاع.. يحقق مستهدفات الوزارة ورؤية 2030 في رفع الإنتاجية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,266

بارك وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، أول اندماج في قطاع الاستزراع المائي بين أربع شركات شملت "قطاع الاستزراع المائي بشركة جازاد كو"، و"أسماك تبوك"، و"الشرق للاستزراع المائي"، و"ثروات البحار" تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة، بقيمة سوقية تبلغ 500 مليون ريال.

وأكد المهندس "الفضلي" أن هذا الاندماج سيسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة في رفع إنتاجية الاستزراع المائي المحلي، موضحاً أن المرحلة الثانية ستشهد اندماج عدد من الشركات المحلية والعالمية في القطاع.

وأضاف "الفضلي" أن الاستزراع المائي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، مبيناً أن هذا الجهد تحقق برعاية الوزارة وبدعم وتمكين من صندوقي التنمية الزراعية والصناعية، ورغبة جادة من الصناديق الحكومية وشبة الحكومية للدخول في هذا المجال الذي أصبح سوقاً واعدة أمام المستثمرين.

وشهد الحفل الذي أقيم في مقر الوزارة اليوم، توقيع اتفاقية الاندماج بين الشركات، واستعراض مراحل إنتاج "شركة الاستزراع المتقدمة" والذي سيبدأ إنتاجها المتوقع بـ 60.000 طن متري في المرحلة الأولى، وسيتضاعف إلى 120.000 طن متري في المرحلة الثانية، حيث تستهدف الشركة الوصول إلى 300.000 طن متري بحلول 2035م.

وستسهم الشركة الجديدة في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" في قطاع الاستزراع المائي، ومشاركة موارد البحر الأحمر مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم تحقيقاً لأهداف الأمن الغذائي في المملكة، وذلك من خلال أنظمة الإنتاج المبتكرة والمستدامة، لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجالات استزراع الأسماك والروبيان من خلال تشغيل مزارع متكاملة وفق أحدث الأنظمة والتقنيات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
2,231
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,114
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,675
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,336

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة