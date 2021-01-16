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بعد اشتباكات دامية.. السودان يفرض حظراً للتجول في ولاية غرب دارفور

إغلاق جميع الأسواق وحظر التجمعات

فرضت السلطات السودانية، اليوم (السبت)، حظرًا للتجول على مدار الساعة في جميع أنحاء ولاية غرب دارفور بعد اشتباكات بين القبائل العربية وغير العربية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وإصابة 28 آخرين.

وبين حاكم الولاية محمد عبدالله الدومة، أن حظر التجول بدأ اليوم وسيستمر حتى إشعار آخر، ويتضمن إغلاق جميع الأسواق

وحظر التجمعات في جميع أنحاء الولاية، وفقاً لـ "الحرة".

وأضاف "الدومة" أن قوات الأمن مُنحت تفويضاً باستخدام القوة للسيطرة على الوضع.

السودان ولاية غرب دارفور

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بعد اشتباكات دامية.. السودان يفرض حظراً للتجول في ولاية غرب دارفور
سبق

فرضت السلطات السودانية، اليوم (السبت)، حظرًا للتجول على مدار الساعة في جميع أنحاء ولاية غرب دارفور بعد اشتباكات بين القبائل العربية وغير العربية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وإصابة 28 آخرين.

وبين حاكم الولاية محمد عبدالله الدومة، أن حظر التجول بدأ اليوم وسيستمر حتى إشعار آخر، ويتضمن إغلاق جميع الأسواق

وحظر التجمعات في جميع أنحاء الولاية، وفقاً لـ "الحرة".

وأضاف "الدومة" أن قوات الأمن مُنحت تفويضاً باستخدام القوة للسيطرة على الوضع.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
08:36 PM

بعد اشتباكات دامية.. السودان يفرض حظراً للتجول في ولاية غرب دارفور

إغلاق جميع الأسواق وحظر التجمعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت السلطات السودانية، اليوم (السبت)، حظرًا للتجول على مدار الساعة في جميع أنحاء ولاية غرب دارفور بعد اشتباكات بين القبائل العربية وغير العربية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وإصابة 28 آخرين.

وبين حاكم الولاية محمد عبدالله الدومة، أن حظر التجول بدأ اليوم وسيستمر حتى إشعار آخر، ويتضمن إغلاق جميع الأسواق

وحظر التجمعات في جميع أنحاء الولاية، وفقاً لـ "الحرة".

وأضاف "الدومة" أن قوات الأمن مُنحت تفويضاً باستخدام القوة للسيطرة على الوضع.

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