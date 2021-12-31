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"هيئة الاتصالات" تعلن تمديد الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية

لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2022

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تمديد الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية للقطاع الخاص والأفراد لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2022م، لافتةً النظر إلى أتمتة جميع إجراءات الانتقال كما هو موضح عبر الرابط (https://help.nic.sa/ar/transfer-from-saudinic-to-registrar).
وأشارت الهيئة إلى أن قرار التمديد لا يشمل النطاقات الحكومية والتي ستنقل إلى هيئة الحكومة الرقمية بحسب الإجراءات والضوابط المعتمدة لديها، مؤكدة عدم تأثير عملية الانتقال على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به، كما شددت على أهمية تحديث معلومات المنسق الإداري لاسم النطاق لإتمام عملية الانتقال التي تتيح للجهات المسجلة نقل النطاقات السعودية التي تنتهي بـ(.sa) أو (.السعودية) إلى وكلاء التسجيل المعتمدين لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية.
يذكر أن "هيئة الاتصالات" تسعى لتطوير خدمات أسماء النطاقات السعودية وإتاحتها من خلال قنوات متعددة بما يتوافق مع التوجهات والممارسات الدولية، وذلك لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في هذا المجال والخدمات المرتبطة به.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تعلن تمديد الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تمديد الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية للقطاع الخاص والأفراد لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2022م، لافتةً النظر إلى أتمتة جميع إجراءات الانتقال كما هو موضح عبر الرابط (https://help.nic.sa/ar/transfer-from-saudinic-to-registrar).
وأشارت الهيئة إلى أن قرار التمديد لا يشمل النطاقات الحكومية والتي ستنقل إلى هيئة الحكومة الرقمية بحسب الإجراءات والضوابط المعتمدة لديها، مؤكدة عدم تأثير عملية الانتقال على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به، كما شددت على أهمية تحديث معلومات المنسق الإداري لاسم النطاق لإتمام عملية الانتقال التي تتيح للجهات المسجلة نقل النطاقات السعودية التي تنتهي بـ(.sa) أو (.السعودية) إلى وكلاء التسجيل المعتمدين لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية.
يذكر أن "هيئة الاتصالات" تسعى لتطوير خدمات أسماء النطاقات السعودية وإتاحتها من خلال قنوات متعددة بما يتوافق مع التوجهات والممارسات الدولية، وذلك لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في هذا المجال والخدمات المرتبطة به.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
05:13 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:13 AM

"هيئة الاتصالات" تعلن تمديد الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية

لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2022

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
742

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تمديد الفترة الانتقالية لأسماء النطاقات السعودية للقطاع الخاص والأفراد لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 31 مارس 2022م، لافتةً النظر إلى أتمتة جميع إجراءات الانتقال كما هو موضح عبر الرابط (https://help.nic.sa/ar/transfer-from-saudinic-to-registrar).
وأشارت الهيئة إلى أن قرار التمديد لا يشمل النطاقات الحكومية والتي ستنقل إلى هيئة الحكومة الرقمية بحسب الإجراءات والضوابط المعتمدة لديها، مؤكدة عدم تأثير عملية الانتقال على عمل النطاق والخدمات المرتبطة به، كما شددت على أهمية تحديث معلومات المنسق الإداري لاسم النطاق لإتمام عملية الانتقال التي تتيح للجهات المسجلة نقل النطاقات السعودية التي تنتهي بـ(.sa) أو (.السعودية) إلى وكلاء التسجيل المعتمدين لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية.
يذكر أن "هيئة الاتصالات" تسعى لتطوير خدمات أسماء النطاقات السعودية وإتاحتها من خلال قنوات متعددة بما يتوافق مع التوجهات والممارسات الدولية، وذلك لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في هذا المجال والخدمات المرتبطة به.

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