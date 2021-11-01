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"تعليم ينبع" يشارك بـ 32 مشروعًا في معرض الأولمبياد الوطني إبداع 2022

تُحكّم المشروعات إلكترونيًا من قِبل نخبة من الأكاديميين والمختصين

شارك 32 طالبًا وطالبة من الموهوبين بمدارس التعليم بمحافظة ينبع في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي نظمتهُ إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة.

وكان الطلبة الموهوبون بتعليم المحافظة قد قدموا 32 مشروعًا ضمن عددٍ من المجالات العلمية المتنوعة الهندسة الطبية الحيوية والعلوم الاجتماعية والسلوكية والروبوتات والأجهزة الذكية والطاقة والكيمياء والهندسة البيئية والطاقة الكيميائية والهندسة الميكانيكية.

فيما شهد المعرض الذي أُقيم على مدى يومين وانتهت أعماله اليوم بمشاركة 148 موهوبًا وموهوبة من طلاب المدارس بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة، تقييم لجان التحكيم لمشروعات الطلاب والطالبات الموهوبين للمشاركة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022" .

يُشار إلى أن الأولمبياد الوطني يُعد مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشروعات علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة.

وتُحكّم المشروعات إلكترونيًا من قِبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية المتقدمة اللاحقة.

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"تعليم ينبع" يشارك بـ 32 مشروعًا في معرض الأولمبياد الوطني إبداع 2022
سبق

شارك 32 طالبًا وطالبة من الموهوبين بمدارس التعليم بمحافظة ينبع في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي نظمتهُ إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة.

وكان الطلبة الموهوبون بتعليم المحافظة قد قدموا 32 مشروعًا ضمن عددٍ من المجالات العلمية المتنوعة الهندسة الطبية الحيوية والعلوم الاجتماعية والسلوكية والروبوتات والأجهزة الذكية والطاقة والكيمياء والهندسة البيئية والطاقة الكيميائية والهندسة الميكانيكية.

فيما شهد المعرض الذي أُقيم على مدى يومين وانتهت أعماله اليوم بمشاركة 148 موهوبًا وموهوبة من طلاب المدارس بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة، تقييم لجان التحكيم لمشروعات الطلاب والطالبات الموهوبين للمشاركة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022" .

يُشار إلى أن الأولمبياد الوطني يُعد مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشروعات علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة.

وتُحكّم المشروعات إلكترونيًا من قِبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية المتقدمة اللاحقة.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
08:57 PM

"تعليم ينبع" يشارك بـ 32 مشروعًا في معرض الأولمبياد الوطني إبداع 2022

تُحكّم المشروعات إلكترونيًا من قِبل نخبة من الأكاديميين والمختصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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شارك 32 طالبًا وطالبة من الموهوبين بمدارس التعليم بمحافظة ينبع في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي نظمتهُ إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة.

وكان الطلبة الموهوبون بتعليم المحافظة قد قدموا 32 مشروعًا ضمن عددٍ من المجالات العلمية المتنوعة الهندسة الطبية الحيوية والعلوم الاجتماعية والسلوكية والروبوتات والأجهزة الذكية والطاقة والكيمياء والهندسة البيئية والطاقة الكيميائية والهندسة الميكانيكية.

فيما شهد المعرض الذي أُقيم على مدى يومين وانتهت أعماله اليوم بمشاركة 148 موهوبًا وموهوبة من طلاب المدارس بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة، تقييم لجان التحكيم لمشروعات الطلاب والطالبات الموهوبين للمشاركة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022" .

يُشار إلى أن الأولمبياد الوطني يُعد مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشروعات علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة.

وتُحكّم المشروعات إلكترونيًا من قِبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية المتقدمة اللاحقة.

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