منح مؤشر موقع "Henley Passport Index" لاختيار أقوى جواز سفر في العالم، القمة لجواز السفر الياباني الذي يمكن لحامله دخول 191 دولة بدون تأشيرة مسبقة. ويستند المؤشر إلى بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويحلل عدد البلدان التي يمكن لحامل جواز السفر الدخول إليها بدون تأشيرة أو على تأشيرة دخول عند الوصول. وحلّ جواز السفر السعودي في المركز الـ66 في مؤشر "هينلي" لأقوى جوازات السفر في العالم لعام 2020، متقدمًا 4 مراكز عن العام الماضي. ووفقًا لنتائج المؤشر التي أعلنت بداية هذا العام: فإن الجواز السعودي يتيح لحامله الدخول إلى 77 دولة بدون الحصول على تأشيرة مسبقة. وتتواجد اليابان الآن في الصدارة؛ إذ إنها توفر الدخول إلى 191 دولة حول العالم بدون الحصول على تأشيرة مسبقًا أو بتأشيرة لدى الوصول. وتحتل الدول الآسيوية الصدارة في القائمة، مع وجود سنغافورة في المركز الثاني، بتوفيرها الدخول إلى 190 دولة، ثم كوريا الجنوبية وألمانيا في المركز الثالث؛ إذ إنهما يوفران الدخول إلى 189 دولة، فيما جاء الجواز الأمريكي ثامنًا بإتاحته دخول 184 دولة من دون تأشيرة. وعلى المستوى العربي، جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الأول والـ18 عالميًّا؛ حيث يمكن لحامله دخول 171 دولة بدون تأشيرة، ويليه الجواز الكويتي في المركز الـ57؛ حيث يتيح لحامله إمكانية زيارة 95 دولة بدون تأشيرة.

"قائمة أقوى جوازات العالم".. السعودية تتقدم واليابان تتصدر وهذه الدولة أول العرب محمد البقمي سبق 2020-01-16 منح مؤشر موقع "Henley Passport Index" لاختيار أقوى جواز سفر في العالم، القمة لجواز السفر الياباني الذي يمكن لحامله دخول 191 دولة بدون تأشيرة مسبقة.



ويستند المؤشر إلى بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويحلل عدد البلدان التي يمكن لحامل جواز السفر الدخول إليها بدون تأشيرة أو على تأشيرة دخول عند الوصول.



وحلّ جواز السفر السعودي في المركز الـ66 في مؤشر "هينلي" لأقوى جوازات السفر في العالم لعام 2020، متقدمًا 4 مراكز عن العام الماضي.



ووفقًا لنتائج المؤشر التي أعلنت بداية هذا العام: فإن الجواز السعودي يتيح لحامله الدخول إلى 77 دولة بدون الحصول على تأشيرة مسبقة.



وتتواجد اليابان الآن في الصدارة؛ إذ إنها توفر الدخول إلى 191 دولة حول العالم بدون الحصول على تأشيرة مسبقًا أو بتأشيرة لدى الوصول.



وتحتل الدول الآسيوية الصدارة في القائمة، مع وجود سنغافورة في المركز الثاني، بتوفيرها الدخول إلى 190 دولة، ثم كوريا الجنوبية وألمانيا في المركز الثالث؛ إذ إنهما يوفران الدخول إلى 189 دولة، فيما جاء الجواز الأمريكي ثامنًا بإتاحته دخول 184 دولة من دون تأشيرة.



وعلى المستوى العربي، جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الأول والـ18 عالميًّا؛ حيث يمكن لحامله دخول 171 دولة بدون تأشيرة، ويليه الجواز الكويتي في المركز الـ57؛ حيث يتيح لحامله إمكانية زيارة 95 دولة بدون تأشيرة.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441 01:22 PM

"قائمة أقوى جوازات العالم".. السعودية تتقدم واليابان تتصدر وهذه الدولة أول العرب فيما حلّت ألمانيا ثالثًا بعد "كوريا" جاءت أمريكا ثامنًا بإتاحة دخول 184 دولة بلا تأشيرة





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منح مؤشر موقع "Henley Passport Index" لاختيار أقوى جواز سفر في العالم، القمة لجواز السفر الياباني الذي يمكن لحامله دخول 191 دولة بدون تأشيرة مسبقة.



ويستند المؤشر إلى بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويحلل عدد البلدان التي يمكن لحامل جواز السفر الدخول إليها بدون تأشيرة أو على تأشيرة دخول عند الوصول.



وحلّ جواز السفر السعودي في المركز الـ66 في مؤشر "هينلي" لأقوى جوازات السفر في العالم لعام 2020، متقدمًا 4 مراكز عن العام الماضي.



ووفقًا لنتائج المؤشر التي أعلنت بداية هذا العام: فإن الجواز السعودي يتيح لحامله الدخول إلى 77 دولة بدون الحصول على تأشيرة مسبقة.



وتتواجد اليابان الآن في الصدارة؛ إذ إنها توفر الدخول إلى 191 دولة حول العالم بدون الحصول على تأشيرة مسبقًا أو بتأشيرة لدى الوصول.



وتحتل الدول الآسيوية الصدارة في القائمة، مع وجود سنغافورة في المركز الثاني، بتوفيرها الدخول إلى 190 دولة، ثم كوريا الجنوبية وألمانيا في المركز الثالث؛ إذ إنهما يوفران الدخول إلى 189 دولة، فيما جاء الجواز الأمريكي ثامنًا بإتاحته دخول 184 دولة من دون تأشيرة.



وعلى المستوى العربي، جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الأول والـ18 عالميًّا؛ حيث يمكن لحامله دخول 171 دولة بدون تأشيرة، ويليه الجواز الكويتي في المركز الـ57؛ حيث يتيح لحامله إمكانية زيارة 95 دولة بدون تأشيرة.