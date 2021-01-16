النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قائمة أقوى جوازات العالم".. السعودية تتقدم واليابان تتصدر وهذه الدولة أول العرب

فيما حلّت ألمانيا ثالثًا بعد "كوريا" جاءت أمريكا ثامنًا بإتاحة دخول 184 دولة بلا تأشيرة

منح مؤشر موقع "Henley Passport Index" لاختيار أقوى جواز سفر في العالم، القمة لجواز السفر الياباني الذي يمكن لحامله دخول 191 دولة بدون تأشيرة مسبقة.

ويستند المؤشر إلى بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويحلل عدد البلدان التي يمكن لحامل جواز السفر الدخول إليها بدون تأشيرة أو على تأشيرة دخول عند الوصول.

وحلّ جواز السفر السعودي في المركز الـ66 في مؤشر "هينلي" لأقوى جوازات السفر في العالم لعام 2020، متقدمًا 4 مراكز عن العام الماضي.

ووفقًا لنتائج المؤشر التي أعلنت بداية هذا العام: فإن الجواز السعودي يتيح لحامله الدخول إلى 77 دولة بدون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وتتواجد اليابان الآن في الصدارة؛ إذ إنها توفر الدخول إلى 191 دولة حول العالم بدون الحصول على تأشيرة مسبقًا أو بتأشيرة لدى الوصول.

وتحتل الدول الآسيوية الصدارة في القائمة، مع وجود سنغافورة في المركز الثاني، بتوفيرها الدخول إلى 190 دولة، ثم كوريا الجنوبية وألمانيا في المركز الثالث؛ إذ إنهما يوفران الدخول إلى 189 دولة، فيما جاء الجواز الأمريكي ثامنًا بإتاحته دخول 184 دولة من دون تأشيرة.

وعلى المستوى العربي، جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الأول والـ18 عالميًّا؛ حيث يمكن لحامله دخول 171 دولة بدون تأشيرة، ويليه الجواز الكويتي في المركز الـ57؛ حيث يتيح لحامله إمكانية زيارة 95 دولة بدون تأشيرة.

جواز السفر السعودي جواز السفر الياباني المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"قائمة أقوى جوازات العالم".. السعودية تتقدم واليابان تتصدر وهذه الدولة أول العرب
سبق

منح مؤشر موقع "Henley Passport Index" لاختيار أقوى جواز سفر في العالم، القمة لجواز السفر الياباني الذي يمكن لحامله دخول 191 دولة بدون تأشيرة مسبقة.

ويستند المؤشر إلى بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويحلل عدد البلدان التي يمكن لحامل جواز السفر الدخول إليها بدون تأشيرة أو على تأشيرة دخول عند الوصول.

وحلّ جواز السفر السعودي في المركز الـ66 في مؤشر "هينلي" لأقوى جوازات السفر في العالم لعام 2020، متقدمًا 4 مراكز عن العام الماضي.

ووفقًا لنتائج المؤشر التي أعلنت بداية هذا العام: فإن الجواز السعودي يتيح لحامله الدخول إلى 77 دولة بدون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وتتواجد اليابان الآن في الصدارة؛ إذ إنها توفر الدخول إلى 191 دولة حول العالم بدون الحصول على تأشيرة مسبقًا أو بتأشيرة لدى الوصول.

وتحتل الدول الآسيوية الصدارة في القائمة، مع وجود سنغافورة في المركز الثاني، بتوفيرها الدخول إلى 190 دولة، ثم كوريا الجنوبية وألمانيا في المركز الثالث؛ إذ إنهما يوفران الدخول إلى 189 دولة، فيما جاء الجواز الأمريكي ثامنًا بإتاحته دخول 184 دولة من دون تأشيرة.

وعلى المستوى العربي، جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الأول والـ18 عالميًّا؛ حيث يمكن لحامله دخول 171 دولة بدون تأشيرة، ويليه الجواز الكويتي في المركز الـ57؛ حيث يتيح لحامله إمكانية زيارة 95 دولة بدون تأشيرة.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
01:22 PM

"قائمة أقوى جوازات العالم".. السعودية تتقدم واليابان تتصدر وهذه الدولة أول العرب

فيما حلّت ألمانيا ثالثًا بعد "كوريا" جاءت أمريكا ثامنًا بإتاحة دخول 184 دولة بلا تأشيرة

A A A
محمد البقمي - الرياض
0
2,817

منح مؤشر موقع "Henley Passport Index" لاختيار أقوى جواز سفر في العالم، القمة لجواز السفر الياباني الذي يمكن لحامله دخول 191 دولة بدون تأشيرة مسبقة.

ويستند المؤشر إلى بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويحلل عدد البلدان التي يمكن لحامل جواز السفر الدخول إليها بدون تأشيرة أو على تأشيرة دخول عند الوصول.

وحلّ جواز السفر السعودي في المركز الـ66 في مؤشر "هينلي" لأقوى جوازات السفر في العالم لعام 2020، متقدمًا 4 مراكز عن العام الماضي.

ووفقًا لنتائج المؤشر التي أعلنت بداية هذا العام: فإن الجواز السعودي يتيح لحامله الدخول إلى 77 دولة بدون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وتتواجد اليابان الآن في الصدارة؛ إذ إنها توفر الدخول إلى 191 دولة حول العالم بدون الحصول على تأشيرة مسبقًا أو بتأشيرة لدى الوصول.

وتحتل الدول الآسيوية الصدارة في القائمة، مع وجود سنغافورة في المركز الثاني، بتوفيرها الدخول إلى 190 دولة، ثم كوريا الجنوبية وألمانيا في المركز الثالث؛ إذ إنهما يوفران الدخول إلى 189 دولة، فيما جاء الجواز الأمريكي ثامنًا بإتاحته دخول 184 دولة من دون تأشيرة.

وعلى المستوى العربي، جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الأول والـ18 عالميًّا؛ حيث يمكن لحامله دخول 171 دولة بدون تأشيرة، ويليه الجواز الكويتي في المركز الـ57؛ حيث يتيح لحامله إمكانية زيارة 95 دولة بدون تأشيرة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,876
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,992
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,408
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,043

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة