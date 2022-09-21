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أمن الطرق يضبط مروجاً بحوزته كمية من الحشيش المخدر في ينبع

تم تسليمه مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات

أحبط رجال أمن طرق الساحل الغربي بينبع، التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، كمية كبيرة من الحشيش المخدر خلال محاولة تهريبها، وجرى على الفور إعداد المحاضر اللازمة وتسليم المهرب مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات؛ لإكمال الإجراءات النظامية.

وبحسب المعلومات، فإنه أثناء عمل رجال أمن الطرق المعتاد اشتبهوا بإحدى المركبات، وبعد الاستيقاف وبعد التفتيش ضبط داخل صندوق المركبة داخل الديكور كمية من مادة الحشيش المخدر، تم إخفاؤها في مواقع سرية وباحترافية داخل المركبة، وتم إحباط تهريب الحشيش المخدر وجرى تسليم المهرب مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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أمن الطرق يضبط مروجاً بحوزته كمية من الحشيش المخدر في ينبع
سبق

أحبط رجال أمن طرق الساحل الغربي بينبع، التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، كمية كبيرة من الحشيش المخدر خلال محاولة تهريبها، وجرى على الفور إعداد المحاضر اللازمة وتسليم المهرب مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات؛ لإكمال الإجراءات النظامية.

وبحسب المعلومات، فإنه أثناء عمل رجال أمن الطرق المعتاد اشتبهوا بإحدى المركبات، وبعد الاستيقاف وبعد التفتيش ضبط داخل صندوق المركبة داخل الديكور كمية من مادة الحشيش المخدر، تم إخفاؤها في مواقع سرية وباحترافية داخل المركبة، وتم إحباط تهريب الحشيش المخدر وجرى تسليم المهرب مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
11:44 PM

أمن الطرق يضبط مروجاً بحوزته كمية من الحشيش المخدر في ينبع

تم تسليمه مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
1
3,052

أحبط رجال أمن طرق الساحل الغربي بينبع، التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، كمية كبيرة من الحشيش المخدر خلال محاولة تهريبها، وجرى على الفور إعداد المحاضر اللازمة وتسليم المهرب مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات؛ لإكمال الإجراءات النظامية.

وبحسب المعلومات، فإنه أثناء عمل رجال أمن الطرق المعتاد اشتبهوا بإحدى المركبات، وبعد الاستيقاف وبعد التفتيش ضبط داخل صندوق المركبة داخل الديكور كمية من مادة الحشيش المخدر، تم إخفاؤها في مواقع سرية وباحترافية داخل المركبة، وتم إحباط تهريب الحشيش المخدر وجرى تسليم المهرب مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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