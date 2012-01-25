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كورونا في العراق.. 813 إصابة جديدة و7 وفيات و1585 حالة شفاء

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 614576 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13000، فيما تم تسجيل 1585 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 583127 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 18449، منهم 158 يرقدون في غرف العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في العراق.. 813 إصابة جديدة و7 وفيات و1585 حالة شفاء
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 614576 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13000، فيما تم تسجيل 1585 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 583127 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 18449، منهم 158 يرقدون في غرف العناية المركزة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
05:03 PM
اخر تعديل
25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:04 PM

كورونا في العراق.. 813 إصابة جديدة و7 وفيات و1585 حالة شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 614576 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 7 حالات وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13000، فيما تم تسجيل 1585 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 583127 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 18449، منهم 158 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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