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الماء يقتل بإيران.. متظاهر أهوازي يفقد حياته ومسؤولون يلومون الانتهازيين!

محتجّون أضرموا النار في الإطارات وأغلقوا الطرق فهاجمتهم قوات الأمن

قتل متظاهر بالرصاص خلال احتجاجات على شحّ المياه في مدن الأهواز جنوب غربي إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، بينما ألقى مسؤولون باللوم على "انتهازيين ومثيري شغب".

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن المتظاهر قتل في بلدة شادغان بمحافظة خوزستان.

ووفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية": أضرم المحتجّون النار في الإطارات، وأغلقوا الطرق في عدة مدن بالأهواز.

وهاجمت قوات الأمن الإيرانية بعض هذه التجمعات، فيما تستعدّ طهران لإرسال وفد رسمي سريع لتهدئة الأوضاع.

وقال أميد صبري بور قائم مقام حاكم خوزستان للوكالة: "الليلة الماضية "الجمعة" تجمّع عددٌ من أبناء شادغان للاحتجاج على نقص المياه بسبب الجفاف".

وأضاف: "قتل انتهازيون ومشاغبون خلال ذلك أحد المتظاهرين".

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الماء يقتل بإيران.. متظاهر أهوازي يفقد حياته ومسؤولون يلومون الانتهازيين!
سبق

قتل متظاهر بالرصاص خلال احتجاجات على شحّ المياه في مدن الأهواز جنوب غربي إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، بينما ألقى مسؤولون باللوم على "انتهازيين ومثيري شغب".

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن المتظاهر قتل في بلدة شادغان بمحافظة خوزستان.

ووفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية": أضرم المحتجّون النار في الإطارات، وأغلقوا الطرق في عدة مدن بالأهواز.

وهاجمت قوات الأمن الإيرانية بعض هذه التجمعات، فيما تستعدّ طهران لإرسال وفد رسمي سريع لتهدئة الأوضاع.

وقال أميد صبري بور قائم مقام حاكم خوزستان للوكالة: "الليلة الماضية "الجمعة" تجمّع عددٌ من أبناء شادغان للاحتجاج على نقص المياه بسبب الجفاف".

وأضاف: "قتل انتهازيون ومشاغبون خلال ذلك أحد المتظاهرين".

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
12:14 PM

الماء يقتل بإيران.. متظاهر أهوازي يفقد حياته ومسؤولون يلومون الانتهازيين!

محتجّون أضرموا النار في الإطارات وأغلقوا الطرق فهاجمتهم قوات الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل متظاهر بالرصاص خلال احتجاجات على شحّ المياه في مدن الأهواز جنوب غربي إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، بينما ألقى مسؤولون باللوم على "انتهازيين ومثيري شغب".

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن المتظاهر قتل في بلدة شادغان بمحافظة خوزستان.

ووفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية": أضرم المحتجّون النار في الإطارات، وأغلقوا الطرق في عدة مدن بالأهواز.

وهاجمت قوات الأمن الإيرانية بعض هذه التجمعات، فيما تستعدّ طهران لإرسال وفد رسمي سريع لتهدئة الأوضاع.

وقال أميد صبري بور قائم مقام حاكم خوزستان للوكالة: "الليلة الماضية "الجمعة" تجمّع عددٌ من أبناء شادغان للاحتجاج على نقص المياه بسبب الجفاف".

وأضاف: "قتل انتهازيون ومشاغبون خلال ذلك أحد المتظاهرين".

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