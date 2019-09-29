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حريق محطة قطار الحرمين بجدة.. 4 مصابين و"الصحة" ترفع درجة التأهب للصفراء

8 فرق طبية تعمل في الموقع مع فرق من الهلال الأحمر وإقامة منطقة لفرز الحالات

أعلنت إدارة الطوارئ والأزمات بـ"صحة جدة" أنه تم نقل 4 مصابين؛ إثر حريق محطة قطار الحرمين السريع للمستشفى، فيما يجري معالجة 5 آخرين في الموقع.
وأوضح مدير الطوارئ والأزمات بـ"صحة جدة" الدكتور سامر أسره أنه تم الاستنفار وإعلان الحالة صفراء في 3 مستشفيات بجدة، مشيراً إلى أن 8 فرق طبية تعمل في الموقع، إلى جانب فرق من الهلال الأحمر، حيث أقامت منطقة لفرز الحالات.
وتابع: ما زالت الفرق الأرضية تباشر اندلاع الحريق، بينما طيران الأمن يقوم بعمليات الإطفاء الجوي.

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حريق محطة قطار الحرمين بجدة.. 4 مصابين و"الصحة" ترفع درجة التأهب للصفراء
سبق

أعلنت إدارة الطوارئ والأزمات بـ"صحة جدة" أنه تم نقل 4 مصابين؛ إثر حريق محطة قطار الحرمين السريع للمستشفى، فيما يجري معالجة 5 آخرين في الموقع.
وأوضح مدير الطوارئ والأزمات بـ"صحة جدة" الدكتور سامر أسره أنه تم الاستنفار وإعلان الحالة صفراء في 3 مستشفيات بجدة، مشيراً إلى أن 8 فرق طبية تعمل في الموقع، إلى جانب فرق من الهلال الأحمر، حيث أقامت منطقة لفرز الحالات.
وتابع: ما زالت الفرق الأرضية تباشر اندلاع الحريق، بينما طيران الأمن يقوم بعمليات الإطفاء الجوي.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
03:33 PM

حريق محطة قطار الحرمين بجدة.. 4 مصابين و"الصحة" ترفع درجة التأهب للصفراء

8 فرق طبية تعمل في الموقع مع فرق من الهلال الأحمر وإقامة منطقة لفرز الحالات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
11
15,123

أعلنت إدارة الطوارئ والأزمات بـ"صحة جدة" أنه تم نقل 4 مصابين؛ إثر حريق محطة قطار الحرمين السريع للمستشفى، فيما يجري معالجة 5 آخرين في الموقع.
وأوضح مدير الطوارئ والأزمات بـ"صحة جدة" الدكتور سامر أسره أنه تم الاستنفار وإعلان الحالة صفراء في 3 مستشفيات بجدة، مشيراً إلى أن 8 فرق طبية تعمل في الموقع، إلى جانب فرق من الهلال الأحمر، حيث أقامت منطقة لفرز الحالات.
وتابع: ما زالت الفرق الأرضية تباشر اندلاع الحريق، بينما طيران الأمن يقوم بعمليات الإطفاء الجوي.

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