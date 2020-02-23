النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تجاوزه وأطلعوا الكونجرس.. "ترامب" يدعو للتحقيق في تسريب مخابراتي

نفى إحاطته بمعلومات بشأن مساعي روسيا للتدخل في الانتخابات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) إلى إجراء تحقيق حول ما بدا أنه تسريب لمعلومات سرية من المخابرات، جرت إحاطة أعضاء الكونجرس بها، حول تدخل روسي في حملة انتخابات الرئاسة للعام الجاري.

ونقلت "رويترز" عن "ترامب" أثناء حديثه إلى الصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام يزيارة للهند، أنه "لم يحط بمعلومات مخابراتية حول اعتزام روسيا دعم حملة بيرني ساندرز، الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة".

وكان مصدر في الكونجرس قد ذكر أمس أن مسؤولين في المخابرات أحاطوا أعضاء في الكونجرس علماً، بأن روسيا تبدو ضالعة في حملات تضليل ودعاية لمساعدة كل من "ساندرز" و"ترامب"، الذي يسعى لإعادة انتخابه.

ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تجاوزه وأطلعوا الكونجرس.. "ترامب" يدعو للتحقيق في تسريب مخابراتي
سبق

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) إلى إجراء تحقيق حول ما بدا أنه تسريب لمعلومات سرية من المخابرات، جرت إحاطة أعضاء الكونجرس بها، حول تدخل روسي في حملة انتخابات الرئاسة للعام الجاري.

ونقلت "رويترز" عن "ترامب" أثناء حديثه إلى الصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام يزيارة للهند، أنه "لم يحط بمعلومات مخابراتية حول اعتزام روسيا دعم حملة بيرني ساندرز، الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة".

وكان مصدر في الكونجرس قد ذكر أمس أن مسؤولين في المخابرات أحاطوا أعضاء في الكونجرس علماً، بأن روسيا تبدو ضالعة في حملات تضليل ودعاية لمساعدة كل من "ساندرز" و"ترامب"، الذي يسعى لإعادة انتخابه.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
08:26 PM
اخر تعديل
23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
09:32 PM

تجاوزه وأطلعوا الكونجرس.. "ترامب" يدعو للتحقيق في تسريب مخابراتي

نفى إحاطته بمعلومات بشأن مساعي روسيا للتدخل في الانتخابات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
692

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الأحد) إلى إجراء تحقيق حول ما بدا أنه تسريب لمعلومات سرية من المخابرات، جرت إحاطة أعضاء الكونجرس بها، حول تدخل روسي في حملة انتخابات الرئاسة للعام الجاري.

ونقلت "رويترز" عن "ترامب" أثناء حديثه إلى الصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام يزيارة للهند، أنه "لم يحط بمعلومات مخابراتية حول اعتزام روسيا دعم حملة بيرني ساندرز، الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة".

وكان مصدر في الكونجرس قد ذكر أمس أن مسؤولين في المخابرات أحاطوا أعضاء في الكونجرس علماً، بأن روسيا تبدو ضالعة في حملات تضليل ودعاية لمساعدة كل من "ساندرز" و"ترامب"، الذي يسعى لإعادة انتخابه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,767
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,063
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,548
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,880

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة