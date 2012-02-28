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بنتن: الأوامر الملكية تجسّد مرحلة أخرى من التحديث والتطوير الإداري

قال: سترفع كفاءة الأداء العام وستعزز مسيرة العبور نحو المستقبل

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سترفع كفاءة الأداء العام في القطاعات المختلفة، وستعزز مسيرة العبور نحو المستقبل الزاهر إن شاء الله وفق رؤية المملكة 2030، ومواصلة مسيرة البناء والتطوير في هذا العهد المضيء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.

ونوّه الدكتور "بنتن" بأن هذه الأوامر الموفقة تعكس النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين نحو تدشين مرحلة أخرى من التحديث الإداري والتطوير المؤسسي، بشكل يتسق ومسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو بناء المستقبل المشرق لهذا الوطن وأهله، عبر تكريس برامج التنمية وتنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الإنتاجية بما يحقق مظاهر التنمية والرخاء والازدهار.

وأضاف وزير الحج والعمرة، أن هذه الأوامر تعكس التوجه الملكي الكريم بأهمية التطوير والتحديث المستمر للنظم والمؤسسات الإدارية؛ بما يتوافق مع معطيات التنمية والتطور الإداري والعلمي والتقني الذي تشهده بلادنا المباركة.

ودعا وزير الحج والعمرة، الله أن يُديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إنه سميع مجيب.

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بنتن: الأوامر الملكية تجسّد مرحلة أخرى من التحديث والتطوير الإداري
سبق

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سترفع كفاءة الأداء العام في القطاعات المختلفة، وستعزز مسيرة العبور نحو المستقبل الزاهر إن شاء الله وفق رؤية المملكة 2030، ومواصلة مسيرة البناء والتطوير في هذا العهد المضيء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.

ونوّه الدكتور "بنتن" بأن هذه الأوامر الموفقة تعكس النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين نحو تدشين مرحلة أخرى من التحديث الإداري والتطوير المؤسسي، بشكل يتسق ومسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو بناء المستقبل المشرق لهذا الوطن وأهله، عبر تكريس برامج التنمية وتنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الإنتاجية بما يحقق مظاهر التنمية والرخاء والازدهار.

وأضاف وزير الحج والعمرة، أن هذه الأوامر تعكس التوجه الملكي الكريم بأهمية التطوير والتحديث المستمر للنظم والمؤسسات الإدارية؛ بما يتوافق مع معطيات التنمية والتطور الإداري والعلمي والتقني الذي تشهده بلادنا المباركة.

ودعا وزير الحج والعمرة، الله أن يُديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إنه سميع مجيب.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
11:56 AM

بنتن: الأوامر الملكية تجسّد مرحلة أخرى من التحديث والتطوير الإداري

قال: سترفع كفاءة الأداء العام وستعزز مسيرة العبور نحو المستقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- سترفع كفاءة الأداء العام في القطاعات المختلفة، وستعزز مسيرة العبور نحو المستقبل الزاهر إن شاء الله وفق رؤية المملكة 2030، ومواصلة مسيرة البناء والتطوير في هذا العهد المضيء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.

ونوّه الدكتور "بنتن" بأن هذه الأوامر الموفقة تعكس النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين نحو تدشين مرحلة أخرى من التحديث الإداري والتطوير المؤسسي، بشكل يتسق ومسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نحو بناء المستقبل المشرق لهذا الوطن وأهله، عبر تكريس برامج التنمية وتنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الإنتاجية بما يحقق مظاهر التنمية والرخاء والازدهار.

وأضاف وزير الحج والعمرة، أن هذه الأوامر تعكس التوجه الملكي الكريم بأهمية التطوير والتحديث المستمر للنظم والمؤسسات الإدارية؛ بما يتوافق مع معطيات التنمية والتطور الإداري والعلمي والتقني الذي تشهده بلادنا المباركة.

ودعا وزير الحج والعمرة، الله أن يُديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إنه سميع مجيب.

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