"الصندوق العقاري" يتسلّم جائزة التميز الحكومي العربي

كأفضل تطبيق حكومي عربي للهواتف الذكية

تسلّم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المشتركة بصندوق التنمية العقارية سعود العجمي، جائزة التميز الحكومي العربي، وذلك عن فوز تطبيق المستشار العقاري التابع للصندوق، بجائزة أفضل تطبيق عربي حكومي.

وسَلّم مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، الدرع وشهادة التقدير للصندوق بمقر المنظمة بالقاهرة.

وقد فاز تطبيق وخدمة المستشار العقاري المقدم من صندوق التنمية العقارية بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل تطبيق حكومي عربي للهواتف الذكية، خلال الحفل الذي نظمته جامعة الدول العربية، ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، "افتراضياً"، نهاية نوفمبر 2020 في إمارة دبي.

وتهدف الجائزة إلى إبراز وتكريم الجهات الحكومية المتميزة عربياً بما يسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي ويحقق أهدافه بكفاءة وفاعلية، ويُعد تطبيق المستشار العقاري أول منصة ربط إلكترونية تفاعلية حكومية بين الجهات ذات العلاقة في منظومة الإسكان وأكثر من 19 جهة تمويلية لخدمة مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري؛ بهدف إثراء تجربة المستفيد وتبسيط وتسهيل رحلة وإجراءات حصول الأسر السعودية على السكن إلكترونياً وقدم خدماته منذ انطلاقته نهاية 2018م لأكثر من 1.3 مليون مستفيد.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يوفر تطبيق "المستشار العقاري" للأجهزة الذكية كمنصة إلكترونية تختصر الجهد والوقت، ويحصل المستفيد من خلالها على 5 توصيات تمويلية وسكنية، كما أتاح الصندوق العقاري البوابة الإلكترونية www.redf.gov.sa ومركز الاتصال 199088 وحساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر @REDFKSACC لخدمة المستفيدين والإجابة على الاستفسارات حول برنامج القرض العقاري المدعُوم.