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"التجارة" تستدعي 328 مركبة إنفينيتي.. خلل في مضخة الوقود وآخر في "الكردان"

مما يزيد من خطر وقوع حادث.. ومطالبات بالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 254 مركبة إنفينيتي "QX80" 2020.

وقالت الوزارة: الاستدعاء جاء لخلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لاستبدال مضخة الوقود مجانًا.

من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن استدعاء 74 مركبة إنفينيتي "Q70" 2009 - 2015.

وأوضحت أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في تصميم عمود نقل الحركة (الكردان) قد يؤدي إلى انكساره، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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"التجارة" تستدعي 328 مركبة إنفينيتي.. خلل في مضخة الوقود وآخر في "الكردان"
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 254 مركبة إنفينيتي "QX80" 2020.

وقالت الوزارة: الاستدعاء جاء لخلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لاستبدال مضخة الوقود مجانًا.

من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن استدعاء 74 مركبة إنفينيتي "Q70" 2009 - 2015.

وأوضحت أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في تصميم عمود نقل الحركة (الكردان) قد يؤدي إلى انكساره، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
02:16 PM

"التجارة" تستدعي 328 مركبة إنفينيتي.. خلل في مضخة الوقود وآخر في "الكردان"

مما يزيد من خطر وقوع حادث.. ومطالبات بالتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 254 مركبة إنفينيتي "QX80" 2020.

وقالت الوزارة: الاستدعاء جاء لخلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لاستبدال مضخة الوقود مجانًا.

من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن استدعاء 74 مركبة إنفينيتي "Q70" 2009 - 2015.

وأوضحت أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في تصميم عمود نقل الحركة (الكردان) قد يؤدي إلى انكساره، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت إلى التواصل مع الشركة؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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