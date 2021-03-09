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ارتفاع في أسعار النفط.. وبرنت عند 68.52 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.1%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، وسط توقعات بتعافي الاقتصاد العالمي بعدما أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز مالي ضخمة قد تساعد على تجاوز تداعيات جائحة "كورونا".


كما صرح رئيس استراتيجية الأسواق العالمية لدى "أكسي" Axi بأن الأساسيات لا تزال داعمة لأسعار النفط، بشكل خاص مع سيطرة السعودية الكاملة على سياسة نفطية صارمة، وفقًا لوكالة "رويترز".


وقررت المملكة في الأسبوع الماضي مواصلة الخفض الطوعي لمستويات الإنتاج خلال أبريل، بعدما كان مقررًا استمراره حتى نهاية مارس فقط.


وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.4% إلى 68.52 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بعدما تجاوز حاجز 71 دولارًا أمس الاثنين.


كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.1% عند 65.17 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع في أسعار النفط.. وبرنت عند 68.52 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، وسط توقعات بتعافي الاقتصاد العالمي بعدما أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز مالي ضخمة قد تساعد على تجاوز تداعيات جائحة "كورونا".


كما صرح رئيس استراتيجية الأسواق العالمية لدى "أكسي" Axi بأن الأساسيات لا تزال داعمة لأسعار النفط، بشكل خاص مع سيطرة السعودية الكاملة على سياسة نفطية صارمة، وفقًا لوكالة "رويترز".


وقررت المملكة في الأسبوع الماضي مواصلة الخفض الطوعي لمستويات الإنتاج خلال أبريل، بعدما كان مقررًا استمراره حتى نهاية مارس فقط.


وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.4% إلى 68.52 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بعدما تجاوز حاجز 71 دولارًا أمس الاثنين.


كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.1% عند 65.17 دولار للبرميل.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
10:17 AM

ارتفاع في أسعار النفط.. وبرنت عند 68.52 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.1%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، وسط توقعات بتعافي الاقتصاد العالمي بعدما أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز مالي ضخمة قد تساعد على تجاوز تداعيات جائحة "كورونا".


كما صرح رئيس استراتيجية الأسواق العالمية لدى "أكسي" Axi بأن الأساسيات لا تزال داعمة لأسعار النفط، بشكل خاص مع سيطرة السعودية الكاملة على سياسة نفطية صارمة، وفقًا لوكالة "رويترز".


وقررت المملكة في الأسبوع الماضي مواصلة الخفض الطوعي لمستويات الإنتاج خلال أبريل، بعدما كان مقررًا استمراره حتى نهاية مارس فقط.


وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.4% إلى 68.52 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بعدما تجاوز حاجز 71 دولارًا أمس الاثنين.


كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.1% عند 65.17 دولار للبرميل.

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