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بالفيديو.. تعقيم طرق جازان وقت "منع التجول"

ضمن الإجراءات الاحترازية لتعزيز مكافحة الفيروس

كثفت أمانة منطقة جازان، بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة نايف بن سعيدان، إجراءاتها الاحترازية لتعزيز مكافحة فيروس "كورونا" بمدينة جازان ومحافظات المنطقة.

وشهدت جازان بالتزامن مع منع التجول تعقيماً لمعظم طرقها من قبل آليات الأمانة.

وكثفت الفرق الرقابية أعمال الرقابة الصحية الميدانية على المنشآت الصحية ومواقع إعداد وتجهيز الأغذية وإلزام كل العاملين بالمحالّ التي لها علاقة بالصحة العامة وصوالين الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والإيقاف الفوري لأي عامل تظهر عليه بادرة المرض من أعراض تنفسية.

وألزمت الفرق الرقابية أصحاب المحالّ التجارية والمولات بالتعقيم المستمر للسلالم والمصاعد الآلية وعربات التسوق، وكثفت أعمال التطهير والتعقيم لدورات المياه العامة ومراقبة أسواق المواشي والتخلص من الحيوانات النافقة ومتابعة أعمال الذبح اليومي بمسالخ المنطقة.

فيروس كورونا الجديد جازان تعقيم طرق جازان أمانة منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. تعقيم طرق جازان وقت "منع التجول"
سبق

كثفت أمانة منطقة جازان، بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة نايف بن سعيدان، إجراءاتها الاحترازية لتعزيز مكافحة فيروس "كورونا" بمدينة جازان ومحافظات المنطقة.

وشهدت جازان بالتزامن مع منع التجول تعقيماً لمعظم طرقها من قبل آليات الأمانة.

وكثفت الفرق الرقابية أعمال الرقابة الصحية الميدانية على المنشآت الصحية ومواقع إعداد وتجهيز الأغذية وإلزام كل العاملين بالمحالّ التي لها علاقة بالصحة العامة وصوالين الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والإيقاف الفوري لأي عامل تظهر عليه بادرة المرض من أعراض تنفسية.

وألزمت الفرق الرقابية أصحاب المحالّ التجارية والمولات بالتعقيم المستمر للسلالم والمصاعد الآلية وعربات التسوق، وكثفت أعمال التطهير والتعقيم لدورات المياه العامة ومراقبة أسواق المواشي والتخلص من الحيوانات النافقة ومتابعة أعمال الذبح اليومي بمسالخ المنطقة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
02:40 PM

بالفيديو.. تعقيم طرق جازان وقت "منع التجول"

ضمن الإجراءات الاحترازية لتعزيز مكافحة الفيروس

A A A
فهد كاملي - جازان
0
3,685

كثفت أمانة منطقة جازان، بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة نايف بن سعيدان، إجراءاتها الاحترازية لتعزيز مكافحة فيروس "كورونا" بمدينة جازان ومحافظات المنطقة.

وشهدت جازان بالتزامن مع منع التجول تعقيماً لمعظم طرقها من قبل آليات الأمانة.

وكثفت الفرق الرقابية أعمال الرقابة الصحية الميدانية على المنشآت الصحية ومواقع إعداد وتجهيز الأغذية وإلزام كل العاملين بالمحالّ التي لها علاقة بالصحة العامة وصوالين الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات، والإيقاف الفوري لأي عامل تظهر عليه بادرة المرض من أعراض تنفسية.

وألزمت الفرق الرقابية أصحاب المحالّ التجارية والمولات بالتعقيم المستمر للسلالم والمصاعد الآلية وعربات التسوق، وكثفت أعمال التطهير والتعقيم لدورات المياه العامة ومراقبة أسواق المواشي والتخلص من الحيوانات النافقة ومتابعة أعمال الذبح اليومي بمسالخ المنطقة.

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