شاهد.. "الأحوال المدنية" تطلق نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيقي "أبشر" و"توكلنا"
منظومة تكاملية بالأجهزة الذكية في متناول أيدي المستفيدين والاستخدام آليًا
أطلقت الأحوال المدنية نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق "أبشر أفراد" تحت مسمى "سجل الأسرة الرقمي" والذي يمكن استعراضه في تطبيق "توكلنا".
ويعد تطبيق "توكلنا" منظومة متكاملة في متناول اليد ليقدم أبرز وأرقى الخدمات للمستفيدين والمستفيدات بشكلٍ آلي بصفة دائمة من خلال التصفح الفوري واستعراض الوثائق الشخصية ووثائق المركبات والبيانات المدونة لدى الكثير من الجهات الحكومية والتي من أبرزها "رخص القيادة، المركبات، تأمين المركبات، المخالفات المرورية، الجوازات، المواعيد، العنوان الوطني، الصكوك الشرعية، الوكالات، نتائج قياس، سجل السفر الدولي، السجلات التجارية".
ويضم تطبيق "توكلنا" عددًا من الخدمات حيث يسهل تقديمها عبر الأيقونات المحددة لكل خدمة وهي على النحو التالي :-
شاهد.. "الأحوال المدنية" تطلق نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيقي "أبشر" و"توكلنا"
متعب البقميسبق2021-12-29
أطلقت الأحوال المدنية نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق "أبشر أفراد" تحت مسمى "سجل الأسرة الرقمي" والذي يمكن استعراضه في تطبيق "توكلنا".
ويعد تطبيق "توكلنا" منظومة متكاملة في متناول اليد ليقدم أبرز وأرقى الخدمات للمستفيدين والمستفيدات بشكلٍ آلي بصفة دائمة من خلال التصفح الفوري واستعراض الوثائق الشخصية ووثائق المركبات والبيانات المدونة لدى الكثير من الجهات الحكومية والتي من أبرزها "رخص القيادة، المركبات، تأمين المركبات، المخالفات المرورية، الجوازات، المواعيد، العنوان الوطني، الصكوك الشرعية، الوكالات، نتائج قياس، سجل السفر الدولي، السجلات التجارية".
ويضم تطبيق "توكلنا" عددًا من الخدمات حيث يسهل تقديمها عبر الأيقونات المحددة لكل خدمة وهي على النحو التالي :-
أطلقت الأحوال المدنية نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق "أبشر أفراد" تحت مسمى "سجل الأسرة الرقمي" والذي يمكن استعراضه في تطبيق "توكلنا".
ويعد تطبيق "توكلنا" منظومة متكاملة في متناول اليد ليقدم أبرز وأرقى الخدمات للمستفيدين والمستفيدات بشكلٍ آلي بصفة دائمة من خلال التصفح الفوري واستعراض الوثائق الشخصية ووثائق المركبات والبيانات المدونة لدى الكثير من الجهات الحكومية والتي من أبرزها "رخص القيادة، المركبات، تأمين المركبات، المخالفات المرورية، الجوازات، المواعيد، العنوان الوطني، الصكوك الشرعية، الوكالات، نتائج قياس، سجل السفر الدولي، السجلات التجارية".
ويضم تطبيق "توكلنا" عددًا من الخدمات حيث يسهل تقديمها عبر الأيقونات المحددة لكل خدمة وهي على النحو التالي :-