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"قاضي الإعدامات" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإيران في 5 أغسطس

إرسال دعوات رسمية إلى أكثر من 50 دولة

أعلن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني علي رضا سليمي أن جلسة مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، ستعقد في تمام الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي من يوم الخميس 5 أغسطس المقبل في البرلمان.

وبيّن "سليمي" أن 70 شخصية أجنبية أعربت عن استعدادها للمشاركة في المراسم، وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف أن الحفل الرسمي سيشهد حضور عدد محدود من الضيوف مراعاة للتعليمات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، وأنه جرى إرسال دعوة رسمية لأكثر من 50 دولة.

ويلقب "رئيسي" من قبل المعارضة الإيرانية بـ"قاضي الإعدامات"؛ بسبب عضويته في لجنة الأربعة المسؤولة عن إعدامات جماعية لآلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"قاضي الإعدامات" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإيران في 5 أغسطس
سبق

أعلن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني علي رضا سليمي أن جلسة مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، ستعقد في تمام الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي من يوم الخميس 5 أغسطس المقبل في البرلمان.

وبيّن "سليمي" أن 70 شخصية أجنبية أعربت عن استعدادها للمشاركة في المراسم، وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف أن الحفل الرسمي سيشهد حضور عدد محدود من الضيوف مراعاة للتعليمات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، وأنه جرى إرسال دعوة رسمية لأكثر من 50 دولة.

ويلقب "رئيسي" من قبل المعارضة الإيرانية بـ"قاضي الإعدامات"؛ بسبب عضويته في لجنة الأربعة المسؤولة عن إعدامات جماعية لآلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
03:05 PM

"قاضي الإعدامات" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإيران في 5 أغسطس

إرسال دعوات رسمية إلى أكثر من 50 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني علي رضا سليمي أن جلسة مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، ستعقد في تمام الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي من يوم الخميس 5 أغسطس المقبل في البرلمان.

وبيّن "سليمي" أن 70 شخصية أجنبية أعربت عن استعدادها للمشاركة في المراسم، وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف أن الحفل الرسمي سيشهد حضور عدد محدود من الضيوف مراعاة للتعليمات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، وأنه جرى إرسال دعوة رسمية لأكثر من 50 دولة.

ويلقب "رئيسي" من قبل المعارضة الإيرانية بـ"قاضي الإعدامات"؛ بسبب عضويته في لجنة الأربعة المسؤولة عن إعدامات جماعية لآلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

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