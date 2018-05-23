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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 125.01 نقطة

بتداولات تجاوزت 5.4 مليارات ريال لأكثر من 150 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 125.01 نقطة ليقفل عند مستوى 8531.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 22 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: رعاية، ومتلايف إيه أي جي العربي، وأسمنت الجنوب، وأميانتيت، وسيرا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ولاء، والعالمية، وأليانز إس إف، والحكير، والشرقية للتنمية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.45% و4.15% .

وكانت أسهم شركات: رعاية، ودار الأركان، والراجحي، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: رعاية، والراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 39.98 نقطة ليقفل عند مستوى 3431.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 20 ألف سهم تقاسمتها 38 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 125.01 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 125.01 نقطة ليقفل عند مستوى 8531.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 22 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: رعاية، ومتلايف إيه أي جي العربي، وأسمنت الجنوب، وأميانتيت، وسيرا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ولاء، والعالمية، وأليانز إس إف، والحكير، والشرقية للتنمية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.45% و4.15% .

وكانت أسهم شركات: رعاية، ودار الأركان، والراجحي، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: رعاية، والراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 39.98 نقطة ليقفل عند مستوى 3431.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 20 ألف سهم تقاسمتها 38 صفقة.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
04:27 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 125.01 نقطة

بتداولات تجاوزت 5.4 مليارات ريال لأكثر من 150 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 125.01 نقطة ليقفل عند مستوى 8531.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 22 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 152 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: رعاية، ومتلايف إيه أي جي العربي، وأسمنت الجنوب، وأميانتيت، وسيرا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ولاء، والعالمية، وأليانز إس إف، والحكير، والشرقية للتنمية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.45% و4.15% .

وكانت أسهم شركات: رعاية، ودار الأركان، والراجحي، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: رعاية، والراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 39.98 نقطة ليقفل عند مستوى 3431.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 400 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 20 ألف سهم تقاسمتها 38 صفقة.

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