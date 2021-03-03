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شاهد.. لحظة تدمير طائرة مسيَّرة "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

"التحالف": كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف أمس الثلاثاء لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة"، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الثلاثاء باتجاه السعودية.

وتفصيلاً، أوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف أن الطائرة المفخخة كانت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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شاهد.. لحظة تدمير طائرة مسيَّرة "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية
سبق

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف أمس الثلاثاء لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة"، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الثلاثاء باتجاه السعودية.

وتفصيلاً، أوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف أن الطائرة المفخخة كانت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
12:21 AM

شاهد.. لحظة تدمير طائرة مسيَّرة "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

"التحالف": كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
3,939

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف أمس الثلاثاء لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة"، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الثلاثاء باتجاه السعودية.

وتفصيلاً، أوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف أن الطائرة المفخخة كانت لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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