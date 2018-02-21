المفتي يدعو لنظام حوافز خاصة لرجال مكافحة المخدرات تقديرًا لتضحياتهم

أشاد بدورهم في إحباط تهريب أكثر من نصف طن حشيش جنوب السعودية

دعا المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إلى تقديم كل الحوافز والدعم المادي والمعنوي لرجال الأمن تقديرًا لجهادهم وجهودهم في مكافحة المخدرات، مقدرًا سماحته تضحياتهم وأعمالهم وجهودهم الجبارة في مكافحة خطر المخدرات، وعدَّ ذلك من الجهاد في سبيل.

جاء ذلك خلال رده في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى على سؤال عن كيفية حفظ الشباب من التلوث الفكري والعقلي كالمخدرات قائلاً: "يستحقون أن ندعو لهم؛ فجزاهم الله خيرًا، وأعانهم، وقواهم".

وشدد على أن الشباب أمانة قوية جدًّا في أعناق الأمة، محذرًا من تعرُّضهم للتلوث الفكري والأخلاقي بالأفكار الهدامة والآراء الضالة والكلام السيئ والغلو الزائد والتطرف المذموم.. وأن المخدرات أعظم سلاح يسلط على بلادنا.

ودعا لدعم الجهود الأمنية في مكافحة المخدرات قائلاً: "ينبغي أن نساعد هؤلاء بنظام خاص وحوافز خاصة تشجيعًا لكل من يكتشف هذه البلايا، ونشجعهم على التنافس بالقضاء على هذا البلاء العظيم". مشيدًا في هذا الصدد بما أُعلن مؤخرًا من إحباط رجال حرس الحدود في المناطق الجنوبية (جازان، ونجران، وعسير) خلال الفترة من 3 إلى 10 (فبراير) الجاري، محاولات عدة لتهريب كميات من مادة الحشيش، فاقت نصف طن حشيش.

ومضى المفتي العام للسعودية مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به جهاز مكافحة المخدرات في التصدي لهذه الآفة الخطيرة والمدمرة للفرد والمجتمع، خاصة الشباب، بقوله: "ينبغي لهذا الجهاز أن يُقوَّى، وأن يُمد بكل ما يمكن؛ لأن جهودهم مهمة وضرورية حماية للقيم والأخلاق والفضائل.. فهذا الجهاز ينبغي دعمه بالكفاءات، وبالحوافز المادية، ومساعدتهم بنظام خاص؛ لعل الله ينفع بهم؛ فإنهم في جهاد وكفاح ومطاردة المفسدين من مروجي المخدرات".