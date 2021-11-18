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مجمع الملك فيصل بالطائف يقيم فاعلية مميزة في اليوم العالمي للخدج

"اليامي" حرص على مداعبة الأطفال وسط حضور أولياء الأمور

أقام مجمع الملك فيصل بالطائف، احتفالية متميزة باليوم العالمي للخدج, قادها مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي, الذي حرص على مداعبة الأطفال, وسط حضور عدد كبير من أولياء الأمور ومنسوبي المستشفى.

يذكر أن الأطفال الخدج هم الذين يولدون قبل الموعد المحدد للولادة بثلاثة أسابيع أو أكثر، مما يجعل الأطفال يعانون من مشاكل صحية ويحتاجون إلى عناية طبية خاصة.

مجمع الملك فيصل بالطائف اليوم العالمي للخدج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مجمع الملك فيصل بالطائف يقيم فاعلية مميزة في اليوم العالمي للخدج
سبق

أقام مجمع الملك فيصل بالطائف، احتفالية متميزة باليوم العالمي للخدج, قادها مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي, الذي حرص على مداعبة الأطفال, وسط حضور عدد كبير من أولياء الأمور ومنسوبي المستشفى.

يذكر أن الأطفال الخدج هم الذين يولدون قبل الموعد المحدد للولادة بثلاثة أسابيع أو أكثر، مما يجعل الأطفال يعانون من مشاكل صحية ويحتاجون إلى عناية طبية خاصة.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
08:23 PM

مجمع الملك فيصل بالطائف يقيم فاعلية مميزة في اليوم العالمي للخدج

"اليامي" حرص على مداعبة الأطفال وسط حضور أولياء الأمور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أقام مجمع الملك فيصل بالطائف، احتفالية متميزة باليوم العالمي للخدج, قادها مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي, الذي حرص على مداعبة الأطفال, وسط حضور عدد كبير من أولياء الأمور ومنسوبي المستشفى.

يذكر أن الأطفال الخدج هم الذين يولدون قبل الموعد المحدد للولادة بثلاثة أسابيع أو أكثر، مما يجعل الأطفال يعانون من مشاكل صحية ويحتاجون إلى عناية طبية خاصة.

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