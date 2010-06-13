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"مشاغل تجميل الجوف بميزان الرقابة النسائية".. 9 إنذارات في العيد وأكثر

36 جولة.. والأمانة تشدد على تطبيق اشتراطات الصحة وتوقيع أشد العقوبات

نفّذت إدارة الرقابة النسائية بأمانة منطقة الجوف، خلال عيد الفطر المبارك، (36) جولة رقابية على المشاغل ومحلات التجميل، تم من خلالها رصد عدد من المخالفات لـ(9) مشاغل؛ منها: وجود رخص محل منتهية، وتراكم النفايات، وسوء النظافة، وعدم توفر شهادات صحية للعاملات.

وقد تم إنذار (9)، ومصادرة (6) أدوات للشعر؛ بسبب التلف وغير الصلاحة للاستخدام.

وأوضحت أمانة منطقة الجوف، أن هذه الزيارات تأتي للتأكد من الصلاحيات وتطبيق الاشتراطات الصحية؛ مؤكدةً استمرار هذه الجولات للتأكد من سلامة المواد وما تقدمه تلك المشاغل، وتطبيق أشد العقوبات على المخالفين.

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"مشاغل تجميل الجوف بميزان الرقابة النسائية".. 9 إنذارات في العيد وأكثر
سبق

نفّذت إدارة الرقابة النسائية بأمانة منطقة الجوف، خلال عيد الفطر المبارك، (36) جولة رقابية على المشاغل ومحلات التجميل، تم من خلالها رصد عدد من المخالفات لـ(9) مشاغل؛ منها: وجود رخص محل منتهية، وتراكم النفايات، وسوء النظافة، وعدم توفر شهادات صحية للعاملات.

وقد تم إنذار (9)، ومصادرة (6) أدوات للشعر؛ بسبب التلف وغير الصلاحة للاستخدام.

وأوضحت أمانة منطقة الجوف، أن هذه الزيارات تأتي للتأكد من الصلاحيات وتطبيق الاشتراطات الصحية؛ مؤكدةً استمرار هذه الجولات للتأكد من سلامة المواد وما تقدمه تلك المشاغل، وتطبيق أشد العقوبات على المخالفين.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:35 AM

"مشاغل تجميل الجوف بميزان الرقابة النسائية".. 9 إنذارات في العيد وأكثر

36 جولة.. والأمانة تشدد على تطبيق اشتراطات الصحة وتوقيع أشد العقوبات

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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1,052

نفّذت إدارة الرقابة النسائية بأمانة منطقة الجوف، خلال عيد الفطر المبارك، (36) جولة رقابية على المشاغل ومحلات التجميل، تم من خلالها رصد عدد من المخالفات لـ(9) مشاغل؛ منها: وجود رخص محل منتهية، وتراكم النفايات، وسوء النظافة، وعدم توفر شهادات صحية للعاملات.

وقد تم إنذار (9)، ومصادرة (6) أدوات للشعر؛ بسبب التلف وغير الصلاحة للاستخدام.

وأوضحت أمانة منطقة الجوف، أن هذه الزيارات تأتي للتأكد من الصلاحيات وتطبيق الاشتراطات الصحية؛ مؤكدةً استمرار هذه الجولات للتأكد من سلامة المواد وما تقدمه تلك المشاغل، وتطبيق أشد العقوبات على المخالفين.

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