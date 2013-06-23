النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أبو ظبي تضيف السعودية للدول الخضراء وتعفي الزوار من شرط الحجر الصحي

يخضع القادمون لفحص PCR وترسل النتيجة خلال 45 دقيقة عبر رسالة نصية

عبدالملك سرور – سبق: أعلنت دولة الإمارات إضافة المملكة العربية السعودية على قائمة الدول الخضراء للقادمين إلى العاصمة أبوظبي؛ ما سيعفي الزوار من شرط تطبيق الحجر الصحي عند الوصول للعاصمة، ويتوجب على المسافرين القادمين من السعودية اتباع الإجراءات الاحترازية من أجل زيارة أبوظبي بسهولة.

وتفصيلاً، وفقًا لهذه القرار سيُطلَب من الركاب قبل مغادرة السعودية تقديم نتيجة فحص PCR سلبية صالح حتى 96 ساعة من تاريخ استلام النتيجة.

وعند وصول الركاب مطار أبوظبي يخضع القادمون لفحص PCR في المطار، وستكون نتيجة الفحص متاحة في غضون 45 دقيقة من خلال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل.

وفي حال استلام القادمين نتيجة فحص سلبية لن يُطلَب منهم الخضوع للحجر الصحي، وسيمكنهم المغادرة والاستمتاع بزيارة العاصمة أبوظبي.

ويتوجب على القادمين الذين تلقوا لقاح كوفيد والمحصنين إجراء فحص PCR في اليوم السادس من وصولهم إلى العاصمة في حال استمرت زيارتهم لـ 6 أيام أو أكثر، وإجراء فحص PCR ثانٍ في اليوم الثاني عشر من وصولهم إلى العاصمة في حال استمرت زيارتهم لـ 12 يومًا أو أكثر.

وطالبت السلطات المسافرين القادمين من السعودية إلى أبوظبي بالتحقق من أحدث الإجراءات المتبعة في العاصمة الإماراتية لضمان سهولة التخطيط، والتمتع برحلة سلسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أبو ظبي تضيف السعودية للدول الخضراء وتعفي الزوار من شرط الحجر الصحي
سبق

عبدالملك سرور – سبق: أعلنت دولة الإمارات إضافة المملكة العربية السعودية على قائمة الدول الخضراء للقادمين إلى العاصمة أبوظبي؛ ما سيعفي الزوار من شرط تطبيق الحجر الصحي عند الوصول للعاصمة، ويتوجب على المسافرين القادمين من السعودية اتباع الإجراءات الاحترازية من أجل زيارة أبوظبي بسهولة.

وتفصيلاً، وفقًا لهذه القرار سيُطلَب من الركاب قبل مغادرة السعودية تقديم نتيجة فحص PCR سلبية صالح حتى 96 ساعة من تاريخ استلام النتيجة.

وعند وصول الركاب مطار أبوظبي يخضع القادمون لفحص PCR في المطار، وستكون نتيجة الفحص متاحة في غضون 45 دقيقة من خلال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل.

وفي حال استلام القادمين نتيجة فحص سلبية لن يُطلَب منهم الخضوع للحجر الصحي، وسيمكنهم المغادرة والاستمتاع بزيارة العاصمة أبوظبي.

ويتوجب على القادمين الذين تلقوا لقاح كوفيد والمحصنين إجراء فحص PCR في اليوم السادس من وصولهم إلى العاصمة في حال استمرت زيارتهم لـ 6 أيام أو أكثر، وإجراء فحص PCR ثانٍ في اليوم الثاني عشر من وصولهم إلى العاصمة في حال استمرت زيارتهم لـ 12 يومًا أو أكثر.

وطالبت السلطات المسافرين القادمين من السعودية إلى أبوظبي بالتحقق من أحدث الإجراءات المتبعة في العاصمة الإماراتية لضمان سهولة التخطيط، والتمتع برحلة سلسة.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
10:16 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
12:14 AM

أبو ظبي تضيف السعودية للدول الخضراء وتعفي الزوار من شرط الحجر الصحي

يخضع القادمون لفحص PCR وترسل النتيجة خلال 45 دقيقة عبر رسالة نصية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,079

عبدالملك سرور – سبق: أعلنت دولة الإمارات إضافة المملكة العربية السعودية على قائمة الدول الخضراء للقادمين إلى العاصمة أبوظبي؛ ما سيعفي الزوار من شرط تطبيق الحجر الصحي عند الوصول للعاصمة، ويتوجب على المسافرين القادمين من السعودية اتباع الإجراءات الاحترازية من أجل زيارة أبوظبي بسهولة.

وتفصيلاً، وفقًا لهذه القرار سيُطلَب من الركاب قبل مغادرة السعودية تقديم نتيجة فحص PCR سلبية صالح حتى 96 ساعة من تاريخ استلام النتيجة.

وعند وصول الركاب مطار أبوظبي يخضع القادمون لفحص PCR في المطار، وستكون نتيجة الفحص متاحة في غضون 45 دقيقة من خلال رسالة نصية على رقم الجوال المسجل.

وفي حال استلام القادمين نتيجة فحص سلبية لن يُطلَب منهم الخضوع للحجر الصحي، وسيمكنهم المغادرة والاستمتاع بزيارة العاصمة أبوظبي.

ويتوجب على القادمين الذين تلقوا لقاح كوفيد والمحصنين إجراء فحص PCR في اليوم السادس من وصولهم إلى العاصمة في حال استمرت زيارتهم لـ 6 أيام أو أكثر، وإجراء فحص PCR ثانٍ في اليوم الثاني عشر من وصولهم إلى العاصمة في حال استمرت زيارتهم لـ 12 يومًا أو أكثر.

وطالبت السلطات المسافرين القادمين من السعودية إلى أبوظبي بالتحقق من أحدث الإجراءات المتبعة في العاصمة الإماراتية لضمان سهولة التخطيط، والتمتع برحلة سلسة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,191
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,373
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة