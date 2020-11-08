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"الصحة": تسجيل 363 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 420 حالة

كورونا في العراق.. 2530 إصابة و44 وفاة و3002 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 498549 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 44 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11327, فيما تم تسجيل 3002 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 428928 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58294, منهم 388 يرقدون في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في العراق.. 2530 إصابة و44 وفاة و3002 حالة شفاء
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 498549 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 44 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11327, فيما تم تسجيل 3002 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 428928 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58294, منهم 388 يرقدون في العناية المركزة.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
04:58 PM

كورونا في العراق.. 2530 إصابة و44 وفاة و3002 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 498549 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 44 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 11327, فيما تم تسجيل 3002 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 428928 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58294, منهم 388 يرقدون في العناية المركزة.

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