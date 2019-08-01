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تعديلات نظام وثائق السفر: كل سعودي وسعودية يحصلون على جواز السفر عند تقدمهم

إلغاء مادة شمول الزوجة في جواز سفر زوجها

‏‫تكشفت تفاصيل جديدة عن التعديلات التي أقرّتها الجهات المعنية على نظام وثائق السفر.

وتضمنت التعديلات: "منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

كما اشتملت التعديلات على إلغاء المادة الثالثة من النظام؛ وهي المادة التي كانت تشير إلى جواز أن يشمل جواز السفر زوجة حاملة وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر".

كما اشتملت التعديلات على أن يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليّهم؛ وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

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تعديلات نظام وثائق السفر: كل سعودي وسعودية يحصلون على جواز السفر عند تقدمهم
سبق

‏‫تكشفت تفاصيل جديدة عن التعديلات التي أقرّتها الجهات المعنية على نظام وثائق السفر.

وتضمنت التعديلات: "منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

كما اشتملت التعديلات على إلغاء المادة الثالثة من النظام؛ وهي المادة التي كانت تشير إلى جواز أن يشمل جواز السفر زوجة حاملة وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر".

كما اشتملت التعديلات على أن يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليّهم؛ وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
07:13 PM

تعديلات نظام وثائق السفر: كل سعودي وسعودية يحصلون على جواز السفر عند تقدمهم

إلغاء مادة شمول الزوجة في جواز سفر زوجها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
27
50,384

‏‫تكشفت تفاصيل جديدة عن التعديلات التي أقرّتها الجهات المعنية على نظام وثائق السفر.

وتضمنت التعديلات: "منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

كما اشتملت التعديلات على إلغاء المادة الثالثة من النظام؛ وهي المادة التي كانت تشير إلى جواز أن يشمل جواز السفر زوجة حاملة وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر".

كما اشتملت التعديلات على أن يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليّهم؛ وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

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