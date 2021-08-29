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أمانة العاصمة المقدّسة تُمهل أصحاب الأراضي الفضاء أسبوعاً لتسوير أراضيهم

وفقاً للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك لتجنب التلوّث البصري.. حذّرت من التهاون

حذَّرت أمانة العاصمة المقدّسة أصحاب الأراضي الفضاء ومقاولي البناء بمكة المكرّمة من التهاون في تطبيق اشتراطات السلامة وعدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية، أو تركها محفورةً لمدة زمنية طويلة؛ لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأكّدت الأمانة ضرورة إقامة الأسوار على الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية وفقاً للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك؛ لتجنب التلوّث البصري الذي قد تسبّبه أعمال الإنشاءات ومخلفاتها، وسرعة إصدار التراخيص النظامية عن طريق البلديات الفرعية، بما لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ الإعلان.

وشدَّدت على ضرورة الالتزام باشتراطات البناء ووسائل السلامة، وعدم رمي بقايا مواد البناء في الأراضي المجاورة للمنازل والتسبّب في إيذاء الأهالي، مؤكدةً تنفيذ جولاتها الرقابية وتشكيل عددٍ من الفرق الميدانية المزوّدة بالعمالة والمعدات لتمشيط الأحياء السكنية، والقيام بالأعمال الرقابية المختلفة، ومتابعة الظواهر السلبية كافة، وفرض الغرامات على المخالفين.

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أمانة العاصمة المقدّسة تُمهل أصحاب الأراضي الفضاء أسبوعاً لتسوير أراضيهم
سبق

حذَّرت أمانة العاصمة المقدّسة أصحاب الأراضي الفضاء ومقاولي البناء بمكة المكرّمة من التهاون في تطبيق اشتراطات السلامة وعدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية، أو تركها محفورةً لمدة زمنية طويلة؛ لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأكّدت الأمانة ضرورة إقامة الأسوار على الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية وفقاً للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك؛ لتجنب التلوّث البصري الذي قد تسبّبه أعمال الإنشاءات ومخلفاتها، وسرعة إصدار التراخيص النظامية عن طريق البلديات الفرعية، بما لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ الإعلان.

وشدَّدت على ضرورة الالتزام باشتراطات البناء ووسائل السلامة، وعدم رمي بقايا مواد البناء في الأراضي المجاورة للمنازل والتسبّب في إيذاء الأهالي، مؤكدةً تنفيذ جولاتها الرقابية وتشكيل عددٍ من الفرق الميدانية المزوّدة بالعمالة والمعدات لتمشيط الأحياء السكنية، والقيام بالأعمال الرقابية المختلفة، ومتابعة الظواهر السلبية كافة، وفرض الغرامات على المخالفين.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
10:05 AM

أمانة العاصمة المقدّسة تُمهل أصحاب الأراضي الفضاء أسبوعاً لتسوير أراضيهم

وفقاً للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك لتجنب التلوّث البصري.. حذّرت من التهاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذَّرت أمانة العاصمة المقدّسة أصحاب الأراضي الفضاء ومقاولي البناء بمكة المكرّمة من التهاون في تطبيق اشتراطات السلامة وعدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية، أو تركها محفورةً لمدة زمنية طويلة؛ لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأكّدت الأمانة ضرورة إقامة الأسوار على الأراضي الفضاء ومواقع الأعمال الإنشائية وفقاً للمواصفات والتعليمات المنظمة لذلك؛ لتجنب التلوّث البصري الذي قد تسبّبه أعمال الإنشاءات ومخلفاتها، وسرعة إصدار التراخيص النظامية عن طريق البلديات الفرعية، بما لا يتجاوز أسبوعاً من تاريخ الإعلان.

وشدَّدت على ضرورة الالتزام باشتراطات البناء ووسائل السلامة، وعدم رمي بقايا مواد البناء في الأراضي المجاورة للمنازل والتسبّب في إيذاء الأهالي، مؤكدةً تنفيذ جولاتها الرقابية وتشكيل عددٍ من الفرق الميدانية المزوّدة بالعمالة والمعدات لتمشيط الأحياء السكنية، والقيام بالأعمال الرقابية المختلفة، ومتابعة الظواهر السلبية كافة، وفرض الغرامات على المخالفين.

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