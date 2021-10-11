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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11512.11 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليار ريال لـ261 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 53.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11512.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 261 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، والغاز، وأمانة للتأمين، وأسمنت نجران، وأسمنت الشمالية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات صادرات، ونسيج، وشمس، وبوان، والأبحاث والإعلام، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و4.46%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، وأرامكو السعودية، وأكوا باور الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أكوا باور، والراجحي، سابك، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 32.39 نقطة ليقفل عند مستوى 22978.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 46 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 1801 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11512.11 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 53.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11512.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 261 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، والغاز، وأمانة للتأمين، وأسمنت نجران، وأسمنت الشمالية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات صادرات، ونسيج، وشمس، وبوان، والأبحاث والإعلام، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و4.46%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، وأرامكو السعودية، وأكوا باور الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أكوا باور، والراجحي، سابك، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 32.39 نقطة ليقفل عند مستوى 22978.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 46 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 1801 صفقة.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
04:18 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11512.11 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليار ريال لـ261 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 53.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11512.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 261 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، والغاز، وأمانة للتأمين، وأسمنت نجران، وأسمنت الشمالية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات صادرات، ونسيج، وشمس، وبوان، والأبحاث والإعلام، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و4.46%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، وأرامكو السعودية، وأكوا باور الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أكوا باور، والراجحي، سابك، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 32.39 نقطة ليقفل عند مستوى 22978.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 46 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 1801 صفقة.

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