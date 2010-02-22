النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير الشؤون الإسلامية بـ"الشمالية" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

قدم شكره للقيادة الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان في المقام الأول

تلقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي اليوم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، منوهاً بالجهود التي تقدمها القيادة الرشيدة في بذل الغالي والنفيس من أجل صحة وسلامة الإنسان.

جاء ذلك في تغريدة شكر لـ"العنزي" بثها اليوم عبر حسابه بـ"تويتر"، عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، قائلاً: بفضل الله تلقيت الجرعة الأولى من لقاح كورونا، شكراً لقيادتنا التي جعلت صحة المواطن والمقيم في المقام الأول.

‏وأضاف: شكراً لرجال الصحة على ما يقدمونه من جهود، مختتماً تغريدته بسؤال الله أن يرفع هذه الغمة عن الجميع.


وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تفقد قبل أيام التجهيزات الطبية والفنية لمركز لقاح كورونا "كوفيد - 19" بمدينة عرعر؛ قبل بدء تشغيله واستقبال المستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير الشؤون الإسلامية بـ"الشمالية" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
سبق

تلقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي اليوم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، منوهاً بالجهود التي تقدمها القيادة الرشيدة في بذل الغالي والنفيس من أجل صحة وسلامة الإنسان.

جاء ذلك في تغريدة شكر لـ"العنزي" بثها اليوم عبر حسابه بـ"تويتر"، عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، قائلاً: بفضل الله تلقيت الجرعة الأولى من لقاح كورونا، شكراً لقيادتنا التي جعلت صحة المواطن والمقيم في المقام الأول.

‏وأضاف: شكراً لرجال الصحة على ما يقدمونه من جهود، مختتماً تغريدته بسؤال الله أن يرفع هذه الغمة عن الجميع.


وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تفقد قبل أيام التجهيزات الطبية والفنية لمركز لقاح كورونا "كوفيد - 19" بمدينة عرعر؛ قبل بدء تشغيله واستقبال المستفيدين.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
11:32 PM

مدير الشؤون الإسلامية بـ"الشمالية" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

قدم شكره للقيادة الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان في المقام الأول

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
79

تلقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي اليوم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، منوهاً بالجهود التي تقدمها القيادة الرشيدة في بذل الغالي والنفيس من أجل صحة وسلامة الإنسان.

جاء ذلك في تغريدة شكر لـ"العنزي" بثها اليوم عبر حسابه بـ"تويتر"، عقب تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، قائلاً: بفضل الله تلقيت الجرعة الأولى من لقاح كورونا، شكراً لقيادتنا التي جعلت صحة المواطن والمقيم في المقام الأول.

‏وأضاف: شكراً لرجال الصحة على ما يقدمونه من جهود، مختتماً تغريدته بسؤال الله أن يرفع هذه الغمة عن الجميع.


وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تفقد قبل أيام التجهيزات الطبية والفنية لمركز لقاح كورونا "كوفيد - 19" بمدينة عرعر؛ قبل بدء تشغيله واستقبال المستفيدين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,325
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,096
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة