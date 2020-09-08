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32 مخالفة للاشتراطات الصحية في الطائف

خلال جولات نفذها مراقبو أمانة غرب المحافظة

ضبطت بلدية غرب الطائف الفرعية خلال الجولات التفتيشية على الأنشطة الغذائية مخالفات للوائح البلدية والاشتراطات الصحية 32 مخالفة للاشتراطات الصحية، وشملت الجولة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار والفواكه والكفتيريات ومحلات العصائر بنطاق الفرع البلدي.
وأوضحت أمانة الطائف أن المخالفات التي تم رصدها شملت سوء أماكن التحضير، وتدني بيئة العمل، بالإضافة إلى عرض منتجات يظهر عليها علامات التلف والفساد، وسارعت الفرق الرقابية إلى توجيه الأنشطة المخالفة لتصحيح المخالفات وتجنب تكرارها، وذلك للحفاظ على صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات.

وتكثف الفرق الرقابية بالفروع البلدية (11 فرعًا ومكتبًا للخدمات البلدية بالطائف وضواحيها) أعمال متابعة الأنشطة الغذائية من خلال الجولات المسائية والصباحية والتي تتجاوز 260 جولة تفتيشية يومياً.
وأشارت الأمانة أن وكالة البلديات الفرعية تابعت الأنشطة التي تكررت مخالفاتها وتعاملت معها وفق الأنظمة والتعليمات حيث تم إغلاق عدد من الأنشطة لحين معالجة الملاحظات والتأكد من اتباعها للتعليمات.

بلدية غرب الطائف الجولات التفتيشية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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32 مخالفة للاشتراطات الصحية في الطائف
سبق

ضبطت بلدية غرب الطائف الفرعية خلال الجولات التفتيشية على الأنشطة الغذائية مخالفات للوائح البلدية والاشتراطات الصحية 32 مخالفة للاشتراطات الصحية، وشملت الجولة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار والفواكه والكفتيريات ومحلات العصائر بنطاق الفرع البلدي.
وأوضحت أمانة الطائف أن المخالفات التي تم رصدها شملت سوء أماكن التحضير، وتدني بيئة العمل، بالإضافة إلى عرض منتجات يظهر عليها علامات التلف والفساد، وسارعت الفرق الرقابية إلى توجيه الأنشطة المخالفة لتصحيح المخالفات وتجنب تكرارها، وذلك للحفاظ على صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات.

وتكثف الفرق الرقابية بالفروع البلدية (11 فرعًا ومكتبًا للخدمات البلدية بالطائف وضواحيها) أعمال متابعة الأنشطة الغذائية من خلال الجولات المسائية والصباحية والتي تتجاوز 260 جولة تفتيشية يومياً.
وأشارت الأمانة أن وكالة البلديات الفرعية تابعت الأنشطة التي تكررت مخالفاتها وتعاملت معها وفق الأنظمة والتعليمات حيث تم إغلاق عدد من الأنشطة لحين معالجة الملاحظات والتأكد من اتباعها للتعليمات.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
03:18 PM

32 مخالفة للاشتراطات الصحية في الطائف

خلال جولات نفذها مراقبو أمانة غرب المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ضبطت بلدية غرب الطائف الفرعية خلال الجولات التفتيشية على الأنشطة الغذائية مخالفات للوائح البلدية والاشتراطات الصحية 32 مخالفة للاشتراطات الصحية، وشملت الجولة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار والفواكه والكفتيريات ومحلات العصائر بنطاق الفرع البلدي.
وأوضحت أمانة الطائف أن المخالفات التي تم رصدها شملت سوء أماكن التحضير، وتدني بيئة العمل، بالإضافة إلى عرض منتجات يظهر عليها علامات التلف والفساد، وسارعت الفرق الرقابية إلى توجيه الأنشطة المخالفة لتصحيح المخالفات وتجنب تكرارها، وذلك للحفاظ على صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات.

وتكثف الفرق الرقابية بالفروع البلدية (11 فرعًا ومكتبًا للخدمات البلدية بالطائف وضواحيها) أعمال متابعة الأنشطة الغذائية من خلال الجولات المسائية والصباحية والتي تتجاوز 260 جولة تفتيشية يومياً.
وأشارت الأمانة أن وكالة البلديات الفرعية تابعت الأنشطة التي تكررت مخالفاتها وتعاملت معها وفق الأنظمة والتعليمات حيث تم إغلاق عدد من الأنشطة لحين معالجة الملاحظات والتأكد من اتباعها للتعليمات.

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