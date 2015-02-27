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تقرير "فرنسي" عن "عبدالرزاق حمدالله": هل بدأت مسيرة النهاية؟

قالت إنه بات ظلاً لنفسه ولم يعد المهاجم القوي

أفردت صحيفة "le360" المغربية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرًا عن مهاجم نادي النصر الحالي، اللاعب عبدالرزاق حمدالله، وعنونت التقرير بـ"عبدالرزاق حمدالله: بداية النهاية؟".

وقالت الصحيفة في تقريرها إن الهداف الكبير لنادي النصر يمرُّ بفترة عصيبة في الوقت الحالي، بل من الممكن أن تكون الفترة الأسوأ له منذ انضمامه للنادي السعودي.

الصحيفة أضافت: "لم يعد عبدالرزاق حمدالله هو الهداف القوي صاحب الحلول المبتكرة، المهاجم الذي يخشاه المدافعون، بل إنه إذا جاز التعبير بات مجرد ظل لنفسه".

وزادت الصحيفة: "حمد الله ربما لم يعد يحظى بتقدير كبير من مسؤولي ناديه. وإن ما يؤكد هذه الشائعات هو القرار الأخير الذي اتخذه مدربه الكرواتي ألين هورفات بالتوقف عن الدفع به في المباريات".

النصر عبدالرزاق حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تقرير "فرنسي" عن "عبدالرزاق حمدالله": هل بدأت مسيرة النهاية؟
سبق

أفردت صحيفة "le360" المغربية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرًا عن مهاجم نادي النصر الحالي، اللاعب عبدالرزاق حمدالله، وعنونت التقرير بـ"عبدالرزاق حمدالله: بداية النهاية؟".

وقالت الصحيفة في تقريرها إن الهداف الكبير لنادي النصر يمرُّ بفترة عصيبة في الوقت الحالي، بل من الممكن أن تكون الفترة الأسوأ له منذ انضمامه للنادي السعودي.

الصحيفة أضافت: "لم يعد عبدالرزاق حمدالله هو الهداف القوي صاحب الحلول المبتكرة، المهاجم الذي يخشاه المدافعون، بل إنه إذا جاز التعبير بات مجرد ظل لنفسه".

وزادت الصحيفة: "حمد الله ربما لم يعد يحظى بتقدير كبير من مسؤولي ناديه. وإن ما يؤكد هذه الشائعات هو القرار الأخير الذي اتخذه مدربه الكرواتي ألين هورفات بالتوقف عن الدفع به في المباريات".

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
10:11 PM

تقرير "فرنسي" عن "عبدالرزاق حمدالله": هل بدأت مسيرة النهاية؟

قالت إنه بات ظلاً لنفسه ولم يعد المهاجم القوي

A A A
محمد السيّد - الرياض
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أفردت صحيفة "le360" المغربية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرًا عن مهاجم نادي النصر الحالي، اللاعب عبدالرزاق حمدالله، وعنونت التقرير بـ"عبدالرزاق حمدالله: بداية النهاية؟".

وقالت الصحيفة في تقريرها إن الهداف الكبير لنادي النصر يمرُّ بفترة عصيبة في الوقت الحالي، بل من الممكن أن تكون الفترة الأسوأ له منذ انضمامه للنادي السعودي.

الصحيفة أضافت: "لم يعد عبدالرزاق حمدالله هو الهداف القوي صاحب الحلول المبتكرة، المهاجم الذي يخشاه المدافعون، بل إنه إذا جاز التعبير بات مجرد ظل لنفسه".

وزادت الصحيفة: "حمد الله ربما لم يعد يحظى بتقدير كبير من مسؤولي ناديه. وإن ما يؤكد هذه الشائعات هو القرار الأخير الذي اتخذه مدربه الكرواتي ألين هورفات بالتوقف عن الدفع به في المباريات".

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