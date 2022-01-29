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في تصفيات مونديال 2022.. "الأخضر" يصل طوكيو ويبدأ استعداده للقاء اليابان

يتقدم البعثة "المسحل" والأمين العام

حطت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، رحالها في مدينة "طوكيو" اليابانية، استعدادًا لخوض الأخضر مواجهته أمام منتخب اليابان، الثلاثاء المقبل، على "ملعب سايتاما" ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

 وكانت بعثة الأخضر غادرت جدة مساء الجمعة من مطار الملك عبد العزيز الدولي، وتقدم بعثة الأخضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم.

يجدر الإشارة أجرت بعثة "الأخضر" فور وصولهم إلى مطار هانيدا الدولي فحص فايروس كوفيد-19؛ تطبيقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة في اليابان، والتي أظهرت سلامة جميع أفراد البعثة.

من جهة أخرى دشن المنتخب السعودي، اليوم السبت، تدريباته في مدينة "طوكيو" عاصمة اليابان بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية، أكد على أهمية وصعوبة المباراة القادمة أمام منتخب اليابان؛ كونها أمام منتخب منافس ويلعب على أرضه وبين جماهيره، ونوه إلى أهمية التركيز ومضاعفة الجهد خلال الفترة الحالية التي تسبق المباراة.

وأكد المسحل على ثقة الجميع بهم، ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الهدف المنشود.

  ميدانيًا أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "رديف ملعب سايتاما"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" الذي اكتفى بتمارين استرجاعية متنوعة.   من جهة أخرى يجري المنتخب الوطني يوم غدٍ الأحد حصة تدريبية مغلقة عند السابعة مساءً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في تصفيات مونديال 2022.. "الأخضر" يصل طوكيو ويبدأ استعداده للقاء اليابان
سبق

حطت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، رحالها في مدينة "طوكيو" اليابانية، استعدادًا لخوض الأخضر مواجهته أمام منتخب اليابان، الثلاثاء المقبل، على "ملعب سايتاما" ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

 وكانت بعثة الأخضر غادرت جدة مساء الجمعة من مطار الملك عبد العزيز الدولي، وتقدم بعثة الأخضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم.

يجدر الإشارة أجرت بعثة "الأخضر" فور وصولهم إلى مطار هانيدا الدولي فحص فايروس كوفيد-19؛ تطبيقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة في اليابان، والتي أظهرت سلامة جميع أفراد البعثة.

من جهة أخرى دشن المنتخب السعودي، اليوم السبت، تدريباته في مدينة "طوكيو" عاصمة اليابان بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية، أكد على أهمية وصعوبة المباراة القادمة أمام منتخب اليابان؛ كونها أمام منتخب منافس ويلعب على أرضه وبين جماهيره، ونوه إلى أهمية التركيز ومضاعفة الجهد خلال الفترة الحالية التي تسبق المباراة.

وأكد المسحل على ثقة الجميع بهم، ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الهدف المنشود.

  ميدانيًا أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "رديف ملعب سايتاما"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" الذي اكتفى بتمارين استرجاعية متنوعة.   من جهة أخرى يجري المنتخب الوطني يوم غدٍ الأحد حصة تدريبية مغلقة عند السابعة مساءً.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
03:54 PM

في تصفيات مونديال 2022.. "الأخضر" يصل طوكيو ويبدأ استعداده للقاء اليابان

يتقدم البعثة "المسحل" والأمين العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حطت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، رحالها في مدينة "طوكيو" اليابانية، استعدادًا لخوض الأخضر مواجهته أمام منتخب اليابان، الثلاثاء المقبل، على "ملعب سايتاما" ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

 وكانت بعثة الأخضر غادرت جدة مساء الجمعة من مطار الملك عبد العزيز الدولي، وتقدم بعثة الأخضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم.

يجدر الإشارة أجرت بعثة "الأخضر" فور وصولهم إلى مطار هانيدا الدولي فحص فايروس كوفيد-19؛ تطبيقًا للبروتوكولات الطبية الخاصة في اليابان، والتي أظهرت سلامة جميع أفراد البعثة.

من جهة أخرى دشن المنتخب السعودي، اليوم السبت، تدريباته في مدينة "طوكيو" عاصمة اليابان بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم.

واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية، أكد على أهمية وصعوبة المباراة القادمة أمام منتخب اليابان؛ كونها أمام منتخب منافس ويلعب على أرضه وبين جماهيره، ونوه إلى أهمية التركيز ومضاعفة الجهد خلال الفترة الحالية التي تسبق المباراة.

وأكد المسحل على ثقة الجميع بهم، ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الهدف المنشود.

  ميدانيًا أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "رديف ملعب سايتاما"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" الذي اكتفى بتمارين استرجاعية متنوعة.   من جهة أخرى يجري المنتخب الوطني يوم غدٍ الأحد حصة تدريبية مغلقة عند السابعة مساءً.

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