إسرائيل تتهم إيران بالوقوف وراء تلويث شواطئها بالنفط

وصفت الحادث بـ"الإرهابي"

اتهمت إسرائيل إيران رسميًا اليوم (الأربعاء) بالمسؤولية عن حادثة تلوث شواطئها بالنفط.

وذكرت وزارة البيئة الإسرائيلية، أن تل أبيب حددت موقع السفينة المسؤولة عن التسريب النفطي، الذي تسبب في تلوث شواطئها بالقطران الشهر الماضي، وفقًا لـ"رويترز".





وأضافت أن حادث التسريب النفطي أمام شواطئها مرتبط بإيران.

ووصفت عملية التسريب بـ"الحادث الإرهابي".