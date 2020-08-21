النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تمور عنيزة".. رحلة التحوّل من تظاهرة موسمية إلى الاقتصاد المستدام

الإدارة غيّرت خريطة العمل المتبعة طيلة النسخ الماضية ووضعت هيكلة جديدة

أحدثت إدارة موسم عنيزة للتمور نقلة نوعية في عملها من خلال تغيير خريطة العمل الذي استمر طيلة النسخ الأربع عشرة الماضية ووضع هيكلة جديدة ورسم سياسات اقتصادية نوعية، لتؤكد أن موسم عنيزة للتمور ليس مجرد مهرجان وقتي بل اقتصاد مستدام يهتم بالنخيل والفلاحة ويعالج مشاكل النخلة رمز العطاء ويهتم بهذه الثمرة المباركة كأحد المنتجات السعودية التي تسابق بقية المحاصيل الزراعية بالأسواق العربية والخليجية وتغزو الأسواق لفوائدها، ويدعم رحلة التحوّل من الاقتصاد الأسود الممثل بالنفط إلى الاقتصاد الصناعي والزراعي للاستفادة من الموارد الطبيعية وأجواء السعودية الحارة لإنتاج التمور وبعض الفواكه.

وقال المدير التنفيذي عادل الرشيد: "فريق العمل وبتوجيه من اللجنة العليا لموسم عنيزة للتمور برئاسة سعادة المحافظ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم وبعد دراسة مستفيضة من قِبل عددٍ من الخبراء قرر وضع خطة متكاملة تراعي كل مراحل ثمرة النخيل تبدأ من متابعة مكتب فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بعنيزة أثناء مراحل الإنتاج للمزارع وتقديم برامج توعوية لرفع مدى الوعي بسلامة المحصول وخلوه من آثار المبيدات قبل جني التمور".

وأشار: "ويستمر الموسم بالاحتفاء ببواكير التمور بأنواعها عبر وضع عربات بيع التجزئة في مواقع متعددة بالمحافظة ومنح فرص استثمارها والتكسب منها للشباب مع مراعاة أن تكون تلك المواقع مجاورة لمزارع النخيل بهدف التعريف بالنخلة وإعطاء جمالية للمتسوقين".

ويضيف: "يواكب ذلك انطلاق الفعاليات المصاحبة في حايط حركان احد فلايح عنيزة القديمة والتي تشتمل على عروض ترفيهية وتوعوية مرتبطة بالنخيل والتمور والفن التشكيلي والزي القديم ومشاركات الأسر المنتجة ومنافسات تزيين وتنسيق التمور وبعد أن تبدأ غزارة التمور ترد للسوق ينطلق مزاد المدينة الغذائية بالمزاد اليومي فجر كل يوم وفي الفترة المسائية فترة التجزئة وصالة المعارض والتسويق الداخلي والتصدير الخارجي والمختبر الصحي.

وزاد: "واستكمالاً للعمل المؤسسي المرسوم فقد وزعنا العمل بعد ذلك على عدة أسابيع بحيث يمكن تكريس الجهود وتسليط الضوء على النقاط المعنية وهذه الأسابيع هي أسبوع المزارع تشارك فيه الجهات ذات العلاقة لتقديم كل ما يهم المزارع من توعية ورفع المستوى التوعوي في استخدام أساليب زيادة المحصول وجودته، ومكافحة آفاته وأبرزها سوسة النخيل الحمراء".

واختتم:"وتشارك فيه على سبيل المثال مكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه والمركز الوطني للنخيل والتمور وصندوق التنمية الزراعية عبر لقاء حواري وورش عمل كما خُصص أسبوع للصناعة واستقطاب المصانع التي لها السبق في الصناعات التحويلية للتمور وتشارك فيه وزارة الصناعة والطاقة وخُصص أسبوع للتصدير وأسبوع لريادة الأعمال تشارك فيه الجهات ذات العلاقة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تمور عنيزة".. رحلة التحوّل من تظاهرة موسمية إلى الاقتصاد المستدام
سبق

أحدثت إدارة موسم عنيزة للتمور نقلة نوعية في عملها من خلال تغيير خريطة العمل الذي استمر طيلة النسخ الأربع عشرة الماضية ووضع هيكلة جديدة ورسم سياسات اقتصادية نوعية، لتؤكد أن موسم عنيزة للتمور ليس مجرد مهرجان وقتي بل اقتصاد مستدام يهتم بالنخيل والفلاحة ويعالج مشاكل النخلة رمز العطاء ويهتم بهذه الثمرة المباركة كأحد المنتجات السعودية التي تسابق بقية المحاصيل الزراعية بالأسواق العربية والخليجية وتغزو الأسواق لفوائدها، ويدعم رحلة التحوّل من الاقتصاد الأسود الممثل بالنفط إلى الاقتصاد الصناعي والزراعي للاستفادة من الموارد الطبيعية وأجواء السعودية الحارة لإنتاج التمور وبعض الفواكه.

وقال المدير التنفيذي عادل الرشيد: "فريق العمل وبتوجيه من اللجنة العليا لموسم عنيزة للتمور برئاسة سعادة المحافظ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم وبعد دراسة مستفيضة من قِبل عددٍ من الخبراء قرر وضع خطة متكاملة تراعي كل مراحل ثمرة النخيل تبدأ من متابعة مكتب فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بعنيزة أثناء مراحل الإنتاج للمزارع وتقديم برامج توعوية لرفع مدى الوعي بسلامة المحصول وخلوه من آثار المبيدات قبل جني التمور".

وأشار: "ويستمر الموسم بالاحتفاء ببواكير التمور بأنواعها عبر وضع عربات بيع التجزئة في مواقع متعددة بالمحافظة ومنح فرص استثمارها والتكسب منها للشباب مع مراعاة أن تكون تلك المواقع مجاورة لمزارع النخيل بهدف التعريف بالنخلة وإعطاء جمالية للمتسوقين".

ويضيف: "يواكب ذلك انطلاق الفعاليات المصاحبة في حايط حركان احد فلايح عنيزة القديمة والتي تشتمل على عروض ترفيهية وتوعوية مرتبطة بالنخيل والتمور والفن التشكيلي والزي القديم ومشاركات الأسر المنتجة ومنافسات تزيين وتنسيق التمور وبعد أن تبدأ غزارة التمور ترد للسوق ينطلق مزاد المدينة الغذائية بالمزاد اليومي فجر كل يوم وفي الفترة المسائية فترة التجزئة وصالة المعارض والتسويق الداخلي والتصدير الخارجي والمختبر الصحي.

وزاد: "واستكمالاً للعمل المؤسسي المرسوم فقد وزعنا العمل بعد ذلك على عدة أسابيع بحيث يمكن تكريس الجهود وتسليط الضوء على النقاط المعنية وهذه الأسابيع هي أسبوع المزارع تشارك فيه الجهات ذات العلاقة لتقديم كل ما يهم المزارع من توعية ورفع المستوى التوعوي في استخدام أساليب زيادة المحصول وجودته، ومكافحة آفاته وأبرزها سوسة النخيل الحمراء".

واختتم:"وتشارك فيه على سبيل المثال مكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه والمركز الوطني للنخيل والتمور وصندوق التنمية الزراعية عبر لقاء حواري وورش عمل كما خُصص أسبوع للصناعة واستقطاب المصانع التي لها السبق في الصناعات التحويلية للتمور وتشارك فيه وزارة الصناعة والطاقة وخُصص أسبوع للتصدير وأسبوع لريادة الأعمال تشارك فيه الجهات ذات العلاقة".

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
09:39 PM

"تمور عنيزة".. رحلة التحوّل من تظاهرة موسمية إلى الاقتصاد المستدام

الإدارة غيّرت خريطة العمل المتبعة طيلة النسخ الماضية ووضعت هيكلة جديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
4
4,072

أحدثت إدارة موسم عنيزة للتمور نقلة نوعية في عملها من خلال تغيير خريطة العمل الذي استمر طيلة النسخ الأربع عشرة الماضية ووضع هيكلة جديدة ورسم سياسات اقتصادية نوعية، لتؤكد أن موسم عنيزة للتمور ليس مجرد مهرجان وقتي بل اقتصاد مستدام يهتم بالنخيل والفلاحة ويعالج مشاكل النخلة رمز العطاء ويهتم بهذه الثمرة المباركة كأحد المنتجات السعودية التي تسابق بقية المحاصيل الزراعية بالأسواق العربية والخليجية وتغزو الأسواق لفوائدها، ويدعم رحلة التحوّل من الاقتصاد الأسود الممثل بالنفط إلى الاقتصاد الصناعي والزراعي للاستفادة من الموارد الطبيعية وأجواء السعودية الحارة لإنتاج التمور وبعض الفواكه.

وقال المدير التنفيذي عادل الرشيد: "فريق العمل وبتوجيه من اللجنة العليا لموسم عنيزة للتمور برئاسة سعادة المحافظ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم وبعد دراسة مستفيضة من قِبل عددٍ من الخبراء قرر وضع خطة متكاملة تراعي كل مراحل ثمرة النخيل تبدأ من متابعة مكتب فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بعنيزة أثناء مراحل الإنتاج للمزارع وتقديم برامج توعوية لرفع مدى الوعي بسلامة المحصول وخلوه من آثار المبيدات قبل جني التمور".

وأشار: "ويستمر الموسم بالاحتفاء ببواكير التمور بأنواعها عبر وضع عربات بيع التجزئة في مواقع متعددة بالمحافظة ومنح فرص استثمارها والتكسب منها للشباب مع مراعاة أن تكون تلك المواقع مجاورة لمزارع النخيل بهدف التعريف بالنخلة وإعطاء جمالية للمتسوقين".

ويضيف: "يواكب ذلك انطلاق الفعاليات المصاحبة في حايط حركان احد فلايح عنيزة القديمة والتي تشتمل على عروض ترفيهية وتوعوية مرتبطة بالنخيل والتمور والفن التشكيلي والزي القديم ومشاركات الأسر المنتجة ومنافسات تزيين وتنسيق التمور وبعد أن تبدأ غزارة التمور ترد للسوق ينطلق مزاد المدينة الغذائية بالمزاد اليومي فجر كل يوم وفي الفترة المسائية فترة التجزئة وصالة المعارض والتسويق الداخلي والتصدير الخارجي والمختبر الصحي.

وزاد: "واستكمالاً للعمل المؤسسي المرسوم فقد وزعنا العمل بعد ذلك على عدة أسابيع بحيث يمكن تكريس الجهود وتسليط الضوء على النقاط المعنية وهذه الأسابيع هي أسبوع المزارع تشارك فيه الجهات ذات العلاقة لتقديم كل ما يهم المزارع من توعية ورفع المستوى التوعوي في استخدام أساليب زيادة المحصول وجودته، ومكافحة آفاته وأبرزها سوسة النخيل الحمراء".

واختتم:"وتشارك فيه على سبيل المثال مكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه والمركز الوطني للنخيل والتمور وصندوق التنمية الزراعية عبر لقاء حواري وورش عمل كما خُصص أسبوع للصناعة واستقطاب المصانع التي لها السبق في الصناعات التحويلية للتمور وتشارك فيه وزارة الصناعة والطاقة وخُصص أسبوع للتصدير وأسبوع لريادة الأعمال تشارك فيه الجهات ذات العلاقة".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,139
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,967
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,910
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,118

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة