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قرار مفاجئ.. إلغاء "أول ابتدائي" بمدرسة في الرياض

تحويل إجباري للطلاب بعد 3 أسابيع للدراسة يثير استياء أولياء الأمور

علمت "سبق" أن إدارة التعليم بالرياض، قررت اليوم بشكل مفاجئ، إلغاء الصف الأول الابتدائي من مدرسة زيد بن عمرو للبنين، والواقعة في حي الخزامى، وتحويل ملفات الطلاب إلى مجمع لمدارس البنات ٣٨٣ ضمن فصول للطفولة المبكرة.
وشمل الإلغاء أحدَ الفصول من الصف الثاني الابتدائي؛ فيما تم إبقاء الفصل الآخر في المدرسة.
وكان أولياء الأمور قد أتموا تسجيل أبنائهم في مدرسة زيد بن عمرو منذ وقت مبكر، وتم قبولهم وبدؤوا الدراسة فيها مع معلمين أكفاء وحائزين على إشادات واسعة، وتم الانتهاء من أسابيع التمهيد والتهيئة، واندمج الطلاب مع اليوم المدرسي ومعلميهم، قبل أن تُقرر إدارة التعليم إلغاء الصف الأول ونقلهم بعد 18 يومًا من الدراسة.
وقال عدد من أولياء الأمور لـ"سبق": إنهم متضررون من هذا القرار بعد أن سجلوا أبناءهم في مدرسة "زيد بن عمرو"، وتم قبولهم في نظام نور، وقد اختاروا المدرسة لقربها ولتميّزها وتميز معلميها، وحضروا مع أبنائهم الأسبوع التمهيدي وتفرغوا لذلك".
وأضافوا: قدّمت إدارة المدرسة جهودًا طيبة لتفعيل هذا الأسبوع، وتم توزيع الطلاب في الفصول مع معلمين متميزين وذوي خبرة، واستمرت الدراسة لثلاثة أسابيع قبل أن يعلموا اليوم بأن إدارة التعليم قد قررت نقلهم لمبنى إضافي في مدرسة للبنات.
واستغرب أولياء الأمور هذا القرار المتأخر وعدم تمكينهم من الاختيار من بداية العام الدراسي؛ حيث إن القرار إجباري لهم بسبب أنه متأخر ولا يوجد مدارس أخرى ستقبلهم الآن، بالإضافة إلى تكدس الطلاب فيها، ثم إن الطلاب قد أتمّوا التمهيد في مدرسة البنين، ونقلهم في هذا الوقت سيؤثر عليهم سلبًا تعليميًّا وتربويًّا ونفسيًّا.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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قرار مفاجئ.. إلغاء "أول ابتدائي" بمدرسة في الرياض
سبق

علمت "سبق" أن إدارة التعليم بالرياض، قررت اليوم بشكل مفاجئ، إلغاء الصف الأول الابتدائي من مدرسة زيد بن عمرو للبنين، والواقعة في حي الخزامى، وتحويل ملفات الطلاب إلى مجمع لمدارس البنات ٣٨٣ ضمن فصول للطفولة المبكرة.
وشمل الإلغاء أحدَ الفصول من الصف الثاني الابتدائي؛ فيما تم إبقاء الفصل الآخر في المدرسة.
وكان أولياء الأمور قد أتموا تسجيل أبنائهم في مدرسة زيد بن عمرو منذ وقت مبكر، وتم قبولهم وبدؤوا الدراسة فيها مع معلمين أكفاء وحائزين على إشادات واسعة، وتم الانتهاء من أسابيع التمهيد والتهيئة، واندمج الطلاب مع اليوم المدرسي ومعلميهم، قبل أن تُقرر إدارة التعليم إلغاء الصف الأول ونقلهم بعد 18 يومًا من الدراسة.
وقال عدد من أولياء الأمور لـ"سبق": إنهم متضررون من هذا القرار بعد أن سجلوا أبناءهم في مدرسة "زيد بن عمرو"، وتم قبولهم في نظام نور، وقد اختاروا المدرسة لقربها ولتميّزها وتميز معلميها، وحضروا مع أبنائهم الأسبوع التمهيدي وتفرغوا لذلك".
وأضافوا: قدّمت إدارة المدرسة جهودًا طيبة لتفعيل هذا الأسبوع، وتم توزيع الطلاب في الفصول مع معلمين متميزين وذوي خبرة، واستمرت الدراسة لثلاثة أسابيع قبل أن يعلموا اليوم بأن إدارة التعليم قد قررت نقلهم لمبنى إضافي في مدرسة للبنات.
واستغرب أولياء الأمور هذا القرار المتأخر وعدم تمكينهم من الاختيار من بداية العام الدراسي؛ حيث إن القرار إجباري لهم بسبب أنه متأخر ولا يوجد مدارس أخرى ستقبلهم الآن، بالإضافة إلى تكدس الطلاب فيها، ثم إن الطلاب قد أتمّوا التمهيد في مدرسة البنين، ونقلهم في هذا الوقت سيؤثر عليهم سلبًا تعليميًّا وتربويًّا ونفسيًّا.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
01:39 PM
اخر تعديل
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
02:32 PM

قرار مفاجئ.. إلغاء "أول ابتدائي" بمدرسة في الرياض

تحويل إجباري للطلاب بعد 3 أسابيع للدراسة يثير استياء أولياء الأمور

A A A
عمر السبيعي - الرياض
10
12,210

علمت "سبق" أن إدارة التعليم بالرياض، قررت اليوم بشكل مفاجئ، إلغاء الصف الأول الابتدائي من مدرسة زيد بن عمرو للبنين، والواقعة في حي الخزامى، وتحويل ملفات الطلاب إلى مجمع لمدارس البنات ٣٨٣ ضمن فصول للطفولة المبكرة.
وشمل الإلغاء أحدَ الفصول من الصف الثاني الابتدائي؛ فيما تم إبقاء الفصل الآخر في المدرسة.
وكان أولياء الأمور قد أتموا تسجيل أبنائهم في مدرسة زيد بن عمرو منذ وقت مبكر، وتم قبولهم وبدؤوا الدراسة فيها مع معلمين أكفاء وحائزين على إشادات واسعة، وتم الانتهاء من أسابيع التمهيد والتهيئة، واندمج الطلاب مع اليوم المدرسي ومعلميهم، قبل أن تُقرر إدارة التعليم إلغاء الصف الأول ونقلهم بعد 18 يومًا من الدراسة.
وقال عدد من أولياء الأمور لـ"سبق": إنهم متضررون من هذا القرار بعد أن سجلوا أبناءهم في مدرسة "زيد بن عمرو"، وتم قبولهم في نظام نور، وقد اختاروا المدرسة لقربها ولتميّزها وتميز معلميها، وحضروا مع أبنائهم الأسبوع التمهيدي وتفرغوا لذلك".
وأضافوا: قدّمت إدارة المدرسة جهودًا طيبة لتفعيل هذا الأسبوع، وتم توزيع الطلاب في الفصول مع معلمين متميزين وذوي خبرة، واستمرت الدراسة لثلاثة أسابيع قبل أن يعلموا اليوم بأن إدارة التعليم قد قررت نقلهم لمبنى إضافي في مدرسة للبنات.
واستغرب أولياء الأمور هذا القرار المتأخر وعدم تمكينهم من الاختيار من بداية العام الدراسي؛ حيث إن القرار إجباري لهم بسبب أنه متأخر ولا يوجد مدارس أخرى ستقبلهم الآن، بالإضافة إلى تكدس الطلاب فيها، ثم إن الطلاب قد أتمّوا التمهيد في مدرسة البنين، ونقلهم في هذا الوقت سيؤثر عليهم سلبًا تعليميًّا وتربويًّا ونفسيًّا.

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