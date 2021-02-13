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اليابان تدين استهداف ميليشيا الحوثيين مطار أبها الدولي

أكدت أنها مستمرة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن

دانت الحكومة اليابانية الهجوم الذي نفَّذه الحوثيون على مطار أبها الدولي.

وأشار بيان للناطق باسم وزير الخارجية تومويوكي يوشيدا إلى أن حكومة اليابان مستمرة بالتعاون مع الدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

ميليشيا الحوثي الإرهابية اليابان مطار أبها مطار أبها الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليابان تدين استهداف ميليشيا الحوثيين مطار أبها الدولي
سبق

دانت الحكومة اليابانية الهجوم الذي نفَّذه الحوثيون على مطار أبها الدولي.

وأشار بيان للناطق باسم وزير الخارجية تومويوكي يوشيدا إلى أن حكومة اليابان مستمرة بالتعاون مع الدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
12:01 AM

اليابان تدين استهداف ميليشيا الحوثيين مطار أبها الدولي

أكدت أنها مستمرة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,829

دانت الحكومة اليابانية الهجوم الذي نفَّذه الحوثيون على مطار أبها الدولي.

وأشار بيان للناطق باسم وزير الخارجية تومويوكي يوشيدا إلى أن حكومة اليابان مستمرة بالتعاون مع الدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

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