دانت الحكومة اليابانية الهجوم الذي نفَّذه الحوثيون على مطار أبها الدولي.
وأشار بيان للناطق باسم وزير الخارجية تومويوكي يوشيدا إلى أن حكومة اليابان مستمرة بالتعاون مع الدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
اليابان تدين استهداف ميليشيا الحوثيين مطار أبها الدولي
أكدت أنها مستمرة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن
دانت الحكومة اليابانية الهجوم الذي نفَّذه الحوثيون على مطار أبها الدولي.
وأشار بيان للناطق باسم وزير الخارجية تومويوكي يوشيدا إلى أن حكومة اليابان مستمرة بالتعاون مع الدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
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اليابان تدين استهداف ميليشيا الحوثيين مطار أبها الدوليوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-13
دانت الحكومة اليابانية الهجوم الذي نفَّذه الحوثيون على مطار أبها الدولي.
13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
12:01 AM
اليابان تدين استهداف ميليشيا الحوثيين مطار أبها الدولي
أكدت أنها مستمرة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن
دانت الحكومة اليابانية الهجوم الذي نفَّذه الحوثيون على مطار أبها الدولي.
وأشار بيان للناطق باسم وزير الخارجية تومويوكي يوشيدا إلى أن حكومة اليابان مستمرة بالتعاون مع الدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
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