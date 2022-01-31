مقبرة شهداء تحتضن جثمان شاعر المحاورة "عبدالله المطرفي".. والساحة الشعرية تنعيه

بعد تعرّضه لفشل في الرئة ألزمه "عناية" مستشفى قوى الأمن بمكة قرابة الشهرين

ودعت الساحة الشعرية - ساحة المحاورة - اليوم أحد أعمدتها، الشاعر عبدالله بن حامد المطرفي، عن عمر يناهز الـ62 عاماً، بعد تعرّضه لفشل في الرئة ألزمه السرير الأبيض في العناية المركزة بمستشفى قوى الأمن بمكة قرابة الشهرين - رحمه الله -.

وقد شيعت جموع غفيرة جثمان الشاعر الراحل بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع، بعد أن أُدّيت الصلاة عليه بالحرم المكي الشريف عقب صلاة العشاء من مساء اليوم.

وبحسب أحد أقربائه؛ فإن الشاعر عبدالله المطرفي، أصيب بفيروس كورونا، تبعها إصابته بفشل الرئة واستمر في العناية المركزة قرابة الشهرين، وكان يعاني من ورم قبل إصابته بالفيروس- رحمه الله -.

من جهتهم، عبّر عددٌ من الشعراء وجمهور ساحة القلطة، عن بالغ حزنهم وألمهم في وفاة "المطرفي"، مشيرين إلى أن الساحة فقدت رمزاً شعرياً؛ سائلين المولى - عزّ وجلّ - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

"سبق" التي آلمها خبر وفاة الشاعر عبدالله المطرفي؛ تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة وذوي الفقيد وللساحة الشعرية، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.