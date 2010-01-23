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"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير

تم استلام المواقع وجاري تطبيق الأنظمة بحق المخالفين

استعادت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الحكومية، أكثر من 200 ألف متر مربع من أراضي المراعي والغابات التي تم الاعتداء عليها في منطقة عسير، وتم استلام المواقع وجاري تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.
وأوضحت الوزارة، أن الأراضي المستردة شملت 100 ألف متر مربع من أراضي المراعي والغابات تم الاعتداء عليها في مركز شعف بلقرن، و50 ألف متر مربع في مركز المضة، بالإضافة إلى 50 ألف متر مربع في محافظة تثليث.
وأكدت الوزارة، أن الأنظمة والتشريعات تهدف إلى تعزيز حماية الأراضي الحكومية بما فيها المراعي والغابات ومراقبتها وحمايتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، داعيةً إلى الحفاظ على الغطاء النباتي، وعدم الاعتداء على أراضي المراعي والغابات، بالإضافة إلى عدم العبث بأشجارها ونباتاتها، والمحافظة على نظافتها ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة، مهيبةً بالجميع في حال مشاهدة أي تجاوزات أو تعديات، إلى سرعة الإبلاغ عنها من خلال التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية.

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"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير
سبق

استعادت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الحكومية، أكثر من 200 ألف متر مربع من أراضي المراعي والغابات التي تم الاعتداء عليها في منطقة عسير، وتم استلام المواقع وجاري تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.
وأوضحت الوزارة، أن الأراضي المستردة شملت 100 ألف متر مربع من أراضي المراعي والغابات تم الاعتداء عليها في مركز شعف بلقرن، و50 ألف متر مربع في مركز المضة، بالإضافة إلى 50 ألف متر مربع في محافظة تثليث.
وأكدت الوزارة، أن الأنظمة والتشريعات تهدف إلى تعزيز حماية الأراضي الحكومية بما فيها المراعي والغابات ومراقبتها وحمايتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، داعيةً إلى الحفاظ على الغطاء النباتي، وعدم الاعتداء على أراضي المراعي والغابات، بالإضافة إلى عدم العبث بأشجارها ونباتاتها، والمحافظة على نظافتها ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة، مهيبةً بالجميع في حال مشاهدة أي تجاوزات أو تعديات، إلى سرعة الإبلاغ عنها من خلال التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
07:39 PM

"البيئة" تستعيد 200 ألف متر مربع تعديات على أراضي المراعي والغابات بعسير

تم استلام المواقع وجاري تطبيق الأنظمة بحق المخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استعادت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الحكومية، أكثر من 200 ألف متر مربع من أراضي المراعي والغابات التي تم الاعتداء عليها في منطقة عسير، وتم استلام المواقع وجاري تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.
وأوضحت الوزارة، أن الأراضي المستردة شملت 100 ألف متر مربع من أراضي المراعي والغابات تم الاعتداء عليها في مركز شعف بلقرن، و50 ألف متر مربع في مركز المضة، بالإضافة إلى 50 ألف متر مربع في محافظة تثليث.
وأكدت الوزارة، أن الأنظمة والتشريعات تهدف إلى تعزيز حماية الأراضي الحكومية بما فيها المراعي والغابات ومراقبتها وحمايتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، داعيةً إلى الحفاظ على الغطاء النباتي، وعدم الاعتداء على أراضي المراعي والغابات، بالإضافة إلى عدم العبث بأشجارها ونباتاتها، والمحافظة على نظافتها ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة، مهيبةً بالجميع في حال مشاهدة أي تجاوزات أو تعديات، إلى سرعة الإبلاغ عنها من خلال التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية.

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